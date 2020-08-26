«الاتحاد للطيران» تستأنف رحلاتها إلى شنغهاي الاثنين

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أعلنت «الاتحاد للطيران» إلغاء رحلتين تشغلهما بين أبوظبي وشنغهاي خلال اليومين الماضيين لأسباب تتعلق بالإجراءات الاحترازية الحالية الخاصة بهيئة الطيران المدني الصينية.

وقال متحدث باسم الناقلة، أمس، ألغت «الاتحاد للطيران» الرحلة رقم EY862 التي تشغلها بين أبوظبي وشنغهاي 24 أغسطس ورحلتها رقم EY867 بين شنغهاي وأبوظبي 25 أغسطس، وأضاف أن الناقلة ستستأنف رحلاتها إلى شنغهاي اعتباراً من الاثنين المقبل.

وأوضح المتحدث أن «الاتحاد للطيران» تقوم بإخطار ومساعدة الضيوف الذين حجزوا على متن الرحلتين، فيما قامت بتعديل توجيهات السفر ذات الصلة بجميع الضيوف المسافرين إلى شنغهاي، بحيث يجب على جميع الضيوف المسافرين إلى شنغهاي تقديم نتائج سلبية لفيروس «كورونا» واستصدارها خلال 48 ساعة من موعد المغادرة من أبوظبي أو من مطار الإقلاع، إذا كانوا قادمين من مدينة أخرى عبر أبوظبي، وينطبق ذلك على كافة المسافرين، بما في ذلك الأطفال والرضع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز