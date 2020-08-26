«مبادلة» تبحث تحديث استراتيجيتها وتقر مشاريع جديدة

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة عبر تقنيات الاتصال المرئي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع سير العمل المتعلق باستثمارات ومشاريع الشركة، كما اطلعت على آخر المستجدات في تطبيق وتحديث استراتيجيتها، وناقشت عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. كما وافقت على عدد من الاستثمارات الجديدة للشركة في مجالات مختلفة.

حضر الاجتماع معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وعبدالحميد محمد سعيد محافظ المصرف المركزي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي ومحمود إبراهيم المحمود.

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