تطبيق ذكي لكشف منتجات التبغ المخالفة للمواصفات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيقاً ذكياً مبتكراً يتيح للمستهلكين اكتشاف منتجات التبغ غير المعتمدة من خلال مسح الطوابع الضريبية الرقمية التي بدأ تطبيق تثبيتها إلزامياً على عبوات السجائر والتبغ ومنتجاته المشمولة بنظام العلامات المميزة في الدولة اعتباراً من بداية 2019 للتأكد من أنها منتجات مطابقة للمواصفات القياسية وغير مهربة وتم تسديد الضريبة المستحقة عنها.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة جاءت تحت شعار «راقب بنفسك، وتجنب الغش»، حيث يمكن تحميل التطبيق الذكي بسهولة على أجهزة الهواتف المحمولة الذكية من خلال متاجر «آبل» و«غوغل بلاي» الإلكترونية، ويحمل التطبيق اسم: «FTA DTS».

يتيح تطبيق «FTA DTS» للمستهلك إجراء عملية مسح للطابع المثبت على عبوة السجائر أو التبغ ومنتجاته، للتأكد من أنه طابع رقمي ضريبي معتمد من الهيئة، فبعد مسح الطابع يتم توضيح ما إذا كان الطابع معتمداً أم لا، فإذا اتضح أن الطابع غير معتمد يمكن للمستهلك أن يقوم بتقديم بلاغ للهيئة عن طريق التطبيق، لتقوم الهيئة بدورها بالتعاون مع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز