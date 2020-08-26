24 ٪ نمو تجارة «جافزا» من المنتجات الغذائية والزراعية

المصدر: (دبي - البيان)

سجلت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» 24% نمواً تجارياً في قطاع المنتجات الغذائية والزراعية وزيادة 7% في قاعدة عملائها على أساس سنوي 2019 معززة بذلك مكانتها وجهة للأعمال التجارية الخاصة بالقطاع.

وتحتضن «جافزا» أكثر من 550 شركة تنتمي إلى ما يقارب 70 دولة، ضمن قطاع متخصص في صناعة الأغذية والمنتجات الزراعية بمساحة 1.57 مليون متر مربع، ويوظف أكثر من 6000 شخص حيث يعود 38% من تلك الشركات إلى منطقة الشرق الأوسط، تليها آسيا بنسبة 23% ثم أوروبا 19% وأفريقيا 10% في حين ينتمي 8% من تلك الشركات إلى قارة أمريكا الشمالية و1% إلى قارة أمريكا الجنوبية، ويعود 1% من الشركات المتبقية إلى مناطق أوقيانوسيا.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لـ«جافزا» إن تجارة المواد الغذائية الخارجية لدبي خلال النصف الأول بلغت 9 ملايين طن بقيمة 32 مليار درهم وبلغت الواردات 22 مليار درهم .

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