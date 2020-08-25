«تكسل إير» تستقبل أول «بوينغ 700-737 فليكس كومبي» متعددة الاستعمالات

المصدر: المنامة - البيان

أعلنت شركة الطيران الخاصة «تكسل إير» المتخصصة في الشحن الجوي وصيانة الطائرات انضمام طائرة جديدة لأسطولها من نوع «بوينغ 700-737 فليكس كومبي» الأولى من نوعها في تعدد الاستعمالات، والتي تم تطويرها لتوفير أكثر حلول تأجير الطرف الثالث تنوعاً على مستوى الأسواق اليوم.

وقال جورج تشيزولم الرئيس التنفيذي لشركة «تشيزولم انتربرايزس» الشركة الأم لـ «تكسل إير»: سعداء بوصول أول طائرة من نوعها عالمياً (بوينغ 700-737 فليكس كومبي) لنخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية.

سنقوم بتشغيل هذه الطائرة متعددة الاستعمالات لخدمة شريحة عالمية أكبر من العملاء التواقين لحلول شحن ونقل جوي توفر لهم مستويات مرونة لا مثيل لها ومعززة بأحدث التقنيات من أجل تقديم تجربة استثنائية لجميع عملائنا على مستوى المنطقة والعالم.

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