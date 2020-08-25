إكسبو دبي العالم يداً بيد يحمل راية المستقبل

المصدر: دبي - بشار باغ، وام

أكد إكسبو 2020 دبي، وأكثر من 190 دولة مشاركة الالتزام بالعمل يداً بيد لتحقيق الغايات المشتركة، والتقدم بثبات فيما يخص تحضيرات الحدث الدولي، الذي ستنطلق فعالياته أول أكتوبر 2021، وتوفير بيئة آمنة للزوار مع الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة لضمان تجربة لا تنسى لهذا الحدث الاستثنائي. جاء ذلك خلال النسخة الخامسة من الاجتماع الافتراضي عن بُعد للمشاركين الدوليين في إكسبو، أمس.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في كلمته: «نجتمع اليوم ونحن نحمل راية المستقبل، ونرفع شعار «البقاء للجميع» وليس للأقوى أو الأكثر ثراءً.. نجتمع لنبحث عن القوة النابعة من داخلنا ككائنات مُصرّة على النجاح والعطاء والحياة». وأضاف سموه أن إكسبو دبي هو رحلة تضامن إنساني نابع من حاجاتنا الوجودية للعيش في مجتمعات متكاتفة ومستقرة، تعمل لمستقبل أجمل، لتُطلق الطاقات البشرية الكامنة في داخل كل واحد مِنّا، أياً كان عرقه أو معتقده.

وبدوره قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس اللجنة العليا لإكسبو دبي: إن دبي تتمتع بسجل حافل في الجمع بين الناس وحشد الجهود لحفز التغيرات الإيجابية. واليوم، فإن شعار إكسبو دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل»، الذي قاد استعداداتنا، يجسد هذه الحقائق أكثر من أي وقت مضى.

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العالم يداً بيد في إكسبو دبي

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