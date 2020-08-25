دبي ضمن الكبار في المهارات المالية

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

تصدرت دبي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز 10 عالمياً في «مؤشر المهارات المالية والتداولية»، الذي أصدرته أخيراً «ديلي فوريكس» بوابة أسواق المال التي تغطي العملات الأجنبية والسلع والمؤشرات، ومقرها نيويورك.

وقامت المنصة بالبحث عن أفضل 20 مدينة في مؤشر المراكز المالية العالمي، لإصدار تقرير يتضمن بيانات عن التمويل وشواغر الخريجين، والأدوار الفردية الأكثر توفراً والمدن الأكثر جاذبية من الناحية المالية، بالإضافة إلى التركيز على الصناعة المالية.

وقال التقرير إن العمل في القطاع المالي يجلب معه العديد من الإيجابيات، ومع ذلك يمكن أن يعني ذلك أن الأفراد يقضون كل وقتهم في مراقبة قيمة الأسواق مثل S&P 500 والسلع التي يتعامل معها الأفراد. وتصدرت المؤشر كل من نيويورك ولندن وشيكاغو ولوس أنجلوس.

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