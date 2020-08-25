«وصل» تؤجر 126 وحدة عبر «إنستغرام» في 6 ساعات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة وصل للعقارات، عن تأجير 126 وحدة سكنية خلال 6 ساعات، وذلك ضمن عروضها الصيفية السنوية في 20 أغسطس.

واعتمدت «وصل» للمرة الأولى في السوق خدمة التأجير العقاري الإلكتروني، حيث تتيح لعملائها حجز الوحدات، بعد تعبئة كل التفاصيل الشخصية، إضافة إلى الدفع وإصدار عقود الإيجار في غضون دقائق.

واستحدثت الشركة قناة مبتكرة للمستأجرين لمساعدتهم على مشاهدة عملية التأجير مباشرة عبر صفحتها على تطبيق «انستغرام».

وطرحت «وصل» 500 وحدة سكنية للتأجير خلال الحملة، وتمكنت خلال ساعات من تأجير 126 وحدة. وقررت تمديد العرض لغاية 27 أغسطس، حيث تتوقع تأجير أكثر من 200 وحدة إضافية. وقدمت الشركة خصماً على قيمة الإيجار يتراوح بين 5% إلى 10%، وإمكانية الدفع المرن على 12 شيكاً.

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