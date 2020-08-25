«أدنوك للتوزيع» تخرّج الدفعة الأولى من «طموح» لتأهيل الكوادر المواطنة

المصدر: أبوظبي- البيان

خرجت شركة أدنوك للتوزيع، بالتعاون مع كليات التقنية العليا أولى دفعات برنامجها المتميز «طموح» لتأهيل الكوادر المواطنة لتولي مناصب قيادية في شبكة محطاتها المنتشرة بجميع أنحاء الدولة.

وضمت الدفعة الأولى 254 موظفاً من الكوادر الوطنية في أدنوك للتوزيع، منهم 75 مواطنة و179 مواطناً، وبدأ العديد من خريجي برنامج «طموح» بشغل أدوارهم الجديدة في إدارة المحطات، ومن المتوقع تسجيل الدفعة الثانية من برنامج «طموح» في 2021.

وخلال حفل أقيم لتكريم خريجي برنامج «طموح» أثنى كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر عضو مجلس الوزراء وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك»، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم بالدولة، على جهود الخريجين وتفوقهم.

وتم إعداد برنامج «طموح»، بالتعاون مع كليات التقنية العليا، وهو عبارة عن برنامج تدريبي متخصص في إدارة الخطوط الأمامية، يقوده مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب (سيرت)- الذراع التدريبية لـكليات التقنية العليا.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك» للتوزيع: قمنا بابتكار برنامج «طموح» تلبية للاهتمام الذي أظهره موظفونا المواطنون في شغل أدوار قيادية في الخطوط الأمامية لشبكتنا الواسعة من محطات الوقود ومحلات البيع بالتجزئة.

ولقد سررت جداً بالتعاون مع كليات التقنية العليا، لتحقيق ذلك الهدف من خلال خبرتها الواسعة في وضع مناهج خاصة لتطوير كوادرنا المواطنة لدعمهم في التطوّر الوظيفي. كما أتطلع لمتابعة نجاح أول دفعة من خريجي «طموح» في رحلتهم نحو التميّز، والتي سعوا لها بكل جد ومثابرة.

وثمن الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، تعاون الكليات من خلال مركز التفوق «سيرت» مع شركة أدنوك للتوزيع، بهدف تأهيل وتدريب الكوادر العاملة لديها لتولي أدوار جديدة في سوق العمل.

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