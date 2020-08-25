اقتصادية دبي: %14 زيادة ملفات العلامات التجارية في النصف الأول 2020

المصدر: دبي - البيان

بلغ إجمالي عدد ملفات العلامات التجارية الفعالة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي 5126 ملفاً بنهاية النصف الأول من عام 2020، بزيادة 14% مقارنة بنهاية نفس الفترة من 2019. وتلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك 132 شكوى تعدٍّ على حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية، خلال النصف الأول، بانخفاض 29%، مقارنة بنفس الفترة 2019.

وبلغت ملفات الوكالات التجارية الفعالة 57 ملفاً، بزيادة 119% مقارنة بنهاية الربع الأول 2019، فيما انخفض عدد شكاوى التعدي على الوكالات التجارية بنسبة تصل إلى 44%، بعدما تم تسجيل 9 شكاوى فقط.

وتشجع اقتصادية دبي أصحاب العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والوكالات التجارية المسجلة في الدولة، على تسجيل ملفاتهم في بوابة الملكية الفكرية باقتصادية دبي، لتتمكن الدائرة من حماية حقوقهم.

العلامات الأمريكية

ولا تزال العلامات التجارية الأمريكية تشكل أكبر نسبة من الملفات المسجلة في بوابة الملكية الفكرية منذ نشأتها حيث بلغ عدد الملفات الأمريكية المسجلة 1543 ملفاً، تليها العلامات الإماراتية بـ785 ملفاً، ثم العلامات الألمانية بـ339 ملفاً، فالعلامات الفرنسية 322 ملفاً، والعلامات البريطانية 290 ملفاً.

وتصدرت العلامات السويسرية نسبة الارتفاع في عمليات تسجيل العلامات التجارية الجديدة في بوابة الملكية الفكرية في اقتصادية دبي بنسبة ارتفاع 44% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، تليها علامات جزر العذراء البريطانية بنسبة ارتفاع 30% ثم العلامات التجارية الفرنسية بـ25% فالعلامات الإماراتية بـ18% ثم العلامات الألمانية بـ16%.

وكانت الحصة الكبرى لشكاوى التعدي على حقوق الملكية الفكرية للعلامات السويسرية التي شكلت 23% من شكاوى الربع الأول، ومن ثم العلامات الأمريكية بـ20% ثم العلامات الألمانية والفرنسية والإماراتية بالتساوي بـ13% من إجمالي الشكاوى.

وتوزعت الشكاوى على منتجات مختلفة، إذ شكلت الملابس 17% من الشكاوى، تليها الحُلي من غير المعادن بـ13% ثم الساعات 10% والنظارات والحقائب والمنتجات الجلدية ومستحضرات التجميل 8% بالتساوي.

وقال إبراهيم بهزاد، مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: تشير نتائج النصف الأول إلى الدور المهم والحيوي لاقتصادية دبي ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في حماية حقوق المستثمرين، الأمر الذي يعزز من ثقة مجتمع الأعمال، ويعزز البيئة الاقتصادية في الإمارة، كما تشير نتائج ارتفاع ملفات الوكالات التجارية إلى جاذبية الإمارة الاستثمارية. ويمكن للمتعاملين زيارة بوابة الملكية الفكرية ‏ipp.dubaided.gov.ae أو عبر تطبيق بوابة الملكية الفكرية المتوافر على متجري آبل وغوغل.

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