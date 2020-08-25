31 أغسطس انتهاء الإعفاء من متأخرات رسم تجديد عضوية غرفة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

دعا ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة عجمان أعضاء الغرفة ممن لديهم متأخرات رسم تجديد العضوية إلى الاستفادة من الإعفاء من متأخرات رسم التجديد حال تقديم طلب تجديد العضوية قبل تاريخ 31 أغسطس.

وجاء الإعفاء ضمن حزم التحفيز والتسهيلات التي أطلقتها القيادة الرشيدة في إمارة عجمان على المستوى المحلي بهدف دعم فرص النمو والاستدامة للمنشآت العاملة في الإمارة.

وأكد أن غرفة عجمان عمدت إلى تعزيز تواصلها المباشر بأصحاب المنشآت للاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الموجهة لمجتمع الأعمال، موضحاً أن الحزم التحفيزية أوجدت أصداء إيجابية بين أصحاب المنشآت وعززت من تفاؤل وثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية في الإمارة ولا سيما أنها جاءت متزامنة مع تداعيات كوفيد ـ 19.

وقال إن شمولية وتنوع حزم التحفيز المحلية يعكس اهتمام القيادة الرشيدة في عجمان بدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لضمان نمو واستمرار الأعمال، مشيداً بجهود حكومة عجمان وحرصها على تقديم مزايا وخدمات ذات قيمة مضافة تساهم في تطوير القطاع الاقتصادي.

وثمن المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء، جهود مجلس إدارة الغرفة في توفير خدمات وامتيازات تعزز المقومات الاستثمارية في عجمان والعمل على تطويرها واستحداثها، كما ثمن التعاون الفعال بين غرفة عجمان والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالشأن الاقتصادي، مؤكداً أن الغرفة ستواصل جهودها لتقديم الدعم اللازم لأصحاب المنشآت بما يتواكب مع تطلعاتهم من خلال رصد الاقتراحات والآراء البناءة.

وأشار إلى استمرار إعفاء عدد من المنشآت الاقتصادية من رسم تجديد العضوية ومتأخرات رسم تجديد العضوية حتى نهاية 2020.

وتشمل هذه المنشآت: منشآت تنظيم رحلات الحج والعمرة، إدارة وتنظيم المعارض، صالات المناسبات الاجتماعية، مراكز التدليك ونوادي اللياقة البدنية، الحضانات، صالونات الحلاقة والعناية الرجالية والنسائية، صالونات حلاقة الأطفال، ألعاب التسلية، دور السينما، ساحات ألعاب التسلية الرياضية وصالات الألعاب الإلكترونية، هذا إلى جانب إعفاء رسوم تجديد العضوية للمنشآت الفندقية والمنشآت السياحية في إمارة عجمان إضافة إلى خفض رسم إصدار شهادة المنشأ بنسبة 25% للمنشآت الصناعية حتى نهاية العام الجاري.

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