«إيفولفن وومن» ينضم لمجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة

المصدر: دبي - البيان

أعلن إيفولفن وومن، وهو مشروع اجتماعي يُعنى بتمكين المنظمات التي تقوم بتطوير مهارات السيدات غير العاملات في المناطق الريفية، إبرام اتفاقية شراكة مُدتها عامان مع مركز دبي للسلع المتعددة؛ حيث سينال المشروع بموجبها أحدث ترخيص لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات من مركز دبي للسلع المتعددة وينضم إلى مجتمع أعمال المنطقة الحرة.

وقالت آسيا ريشيو، مؤسِسة مشروع إيفولفن وومن: اخترنا التعاون مع المركز باعتباره الشريك الموثوق به الذي يجسد مثالاً يُحتذى به عن الدور متزايد الأهمية للمناطق الحرة في دعم المشاريع والشركات ذات الأثر الإيجابي في المجتمع؛ ونتطلع قُدماً إلى تسخير جهودنا الجماعية المؤثرة لتعزيز التطور المهني للمرأة.

وتتركز استراتيجية الاستدامة في مركز دبي للسلع المتعددة على إحداث تأثير اجتماعي ملموس على صعيد المساواة بين الجنسين، والابتكار الصناعي والبنية التحتية، والمدن والمجتمعات المستدامة، والاستهلاك والإنتاج والاستهلاك المسؤولَين.

وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: تُعد رخصة المسؤولية الاجتماعية للشركات التي يمنحها المركز شهادةً على تميز استراتيجيتنا الخاصة بالاستدامة؛ فهي مصممة خصيصاً لضمان نجاح المشاريع والشركات المعنية بمعالجة القضايا الاجتماعية في شتى أنحاء العالم.

وسنعمل بموجب هذه الشراكة على تسخير مواردنا ومرافقنا لتعزيز الأثر الاجتماعي لمشروع إيفولفن وومن، ما سيساهم في نهاية المطاف بتوفير منصات داعمة للنساء اللواتي لا يحصلن سوى على فرص محدودة لمواصلة تطوير المهارات المهنية.

وقال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة: كجزء من مسؤوليتنا، نسعى جاهدين لإحداث فرق إيجابي في المجتمع، ونأمل من خلال انضمام المزيد من الأعضاء المختصين بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، أن نجعل مجتمعنا أكثر جاذبية للعيش والعمل والازدهار خلال مشوارنا لتحقيق هذه الهدف.

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