المصدر: (دبي - البيان)

نفذت شركة الإمارات دبي الوطني ريت (شركة استثمار مغلقة)، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، مقايضة لمعدل الأرباح متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك المشرق.

وتشمل المقايضة تسهيلات بمبلغ 400 مليون درهم تغطي 56% من إجمالي الديون المستحقة على صندوق الاستثمار العقاري. كما ستحدد الاتفاقية السعر المتغير لسعر الفائدة المعروض بين بنوك دولة الإمارات (إيبور) لمدة عامين، تبدأ في يونيو 2021 وتنتهي في يونيو 2023.

وفي ضوء جائحة «كورونا»، تُركز إدارة شركة الإمارات دبي الوطني ريت على تخفيف التأثير السلبي على أعمال الشركة، وذلك من خلال تقليل التكاليف والحفاظ على مستويات منخفضة منها.

وتعتبر تكاليف التمويل لدى الصندوق من أكبر المصروفات لديه، حيث بلغت نسبة التكلفة 47% من إجمالي المصروفات كما في 31 مارس 2020. فمن خلال تثبيت إيبور بهذه المعدلات المنخفضة، تعتزم الشركة الاستفادة من انخفاض تكاليف التمويل للسنوات الثلاث المقبلة على جزء كبير من منشآتها، وبالتالي تحسين الربحية.

وبقي الدخل الشامل والإشغال في محفظة الشركة المكونة من 11 عقاراً في جميع أنحاء دبي بحالة جيدة نسبياً، حيث قدمت الإدارة مجموعة من الحلول لدعم المستأجرين الذين عانوا من تأثيرات جائحة «كورونا».

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