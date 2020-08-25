فنادق دبي تقدم عروضاً ترويجية متميزة

المصدر: دبي - البيان

يقدم عدد من أفضل فنادق دبي للسكان والزوار فرصة الاستمتاع بتخفيضات وعروض ترويجية متميزة على الإقامة مع اقتراب نهاية الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي.

ويمكن للسكان والزوار من العائلات والأصدقاء الاختيار من بين مجموعة رائعة من العروض الفندقية في عدد من أفضل الفنادق في دبي خلال الفترة المتبقية من موسم الصيف.

منتجع المها

ويشكل منتجع وسبا المها، لوكشري كوليكشن ديزرت خياراً مثالياً للضيوف الراغبين بالابتعاد عن صخب المدينة والاستمتاع بجمال وسحر الطبيعة، حيث يقدم الفندق عرضاً استثنائياً للترحيب بالضيوف مجدداً، ليتيح لهم فرصة الاستمتاع بالضيافة الإماراتية وأشهى الأطباق الفاخرة ومجموعة من المرافق من فئة 5 نجوم.

أتلانتس النخلة

ويقدم فندق ومنتجع أتلانتس النخلة باقة واسعة من العروض التي تناسب العائلات والأزواج أو مجموعات الأصدقاء، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 50 بالمئة على الأنشطة المائية مع عرض أتلانتس أكوافنتشر الرائع.

ويستقبل فندق حصن حتا الزوار الذين يبحثون عن الاسترخاء والابتعاد عن أجواء العمل لبعض الوقت. ويقع الفندق وسط جبال حتا الساحرة، وهو يعد أحد الفنادق المفضلة لسكان دبي وزوارها المنتظمين الذين يسعون للابتعاد عن صخب المدينة. و الحبتور جراند

كما يمكن للعائلات حجز عطلة في منتجع الحبتور جراند، أوتوغراف كوليكشن، والاستمتاع بأفضل وأشهر شواطئ دبي. ويقدم الفندق الذي يقع في منطقة مرسى دبي، عرضاً متميزاً للإقامة الفندقية وتناول الطعام. كما يوفر فندق سيزرز بالاس بلوواترز دبي لضيوفه عطلة ساحرة على بعد دقائق فقط من صخب المدينة. ويقدم الفندق الذي يقع على جزيرة بلوواترز للضيوف خصماً بقيمة 20 %على أفضل أسعار الغرف المتاحة ووجبة إفطار يومية لشخصين.

شيراتون جميرا بيتش

ويقدم فندق شيراتون جميرا بيتش حتى 30 سبتمبر 100 % من تكلفة الغرفة للضيوف على شكل قسائم للمأكولات والمشروبات خلال فترة إقامتهم. ويحتضن الفندق الذي يقع على شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس، المطعم الصيني «ذا بيكوك» بالإضافة إلى مطعم «ذا بالم جاردن» ومطعم «تراس». ويتوفر العرض على الإقامة الفندقية التي تشمل المبيت لشخصين.

ويقدم فندق تاج أبراج بحيرات جميرا عرضاً رائعاً للعائلات التي تسعى إلى الاستمتاع بعطلة في أحد أفضل وأشهر الأحياء في دبي. وسيحصل الضيوف حتى يوم 31 أغسطس، على ترقية مضمونة للغرف (باستثناء الأجنحة).

جي دبليو ماريوت

ويقدم أطول فندق في العالم جي دبليو ماريوت ماركيز والذي يقع بمنطقة وسط مدينة دبي عرضاً رائعاً بمناسبة الصيف، حيث يمكن للضيوف وحتى يوم 31 أغسطس حجز غرفة مقابل 400 درهم فقط لليلة الواحدة. ويضم الفندق غرفاً أنيقة وإطلالات رائعة و15 مطعماً وردهة حائزة على جوائز، وهو ما يجعله اختياراً رائعاً للضيوف الذين يبحثون عن قضاء عطلة متميزة في نهاية موسم الصيف.

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