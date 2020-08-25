اختتام مبادرة «تسوق واربح» بميركاتو

المصدر: (دبي - البيان)

أسدل ميركاتو الستار على المبادرة المجتمعية التي أطلقها خلال مفاجآت صيف دبي، تحت عنوان «تسوق واربح وساهم بصناعة الفرق»، في إطار الجهود التي يبذلها، ميركاتو وتاون سنتر جميرا، لدعم المسؤولية المجتمعية للتصدي لفيروس «كورونا».

وقالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في ميركاتو وتاون سنتر جميرا: «تعد مبادرة تسوق واربح وساهم بصناعة الفرق التي أطلقناها بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، واحدة من أهم المبادرات الخيرية، حيث تعكس المبادرة روح التلاحم والتضامن الإنساني».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز