"رينو " تكشف عن رحلتها الرقمية لتعزيز تجربة العملاء

المصدر: دبي – البيان

أطلقت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة رينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، الرحلة الرقمية الشاملة لإتاحة المجال أمام العملاء لتصفح واختيار الطرازات المرغوبة، إضافة إلى حجز تجارب القيادة بسهولة تامة من منازلهم.

وأصبح بمقدور العملاء الدخول في جولة افتراضية في أرجاء صالة العرض على شارع الشيخ زايد بدبي، للحصول على نظرة شخصية قريبة من طرازاتهم المفضلة، والتعرف على العديد من الخصائص المميزة لمجموعة متنوعة من السيارات.

وعند تصميم الرحلة، فقد تم الأخذ بالحسبان الاحتياجات المستقبلية للعملاء وراحتهم، حيث توفر لهم جولة افتراضية بزاوية رؤية 360 درجة، لمساعدتهم على استكشاف كل سيارة بالتفصيل، ومعرفة المزيد عن مواصفاتها بدقة متناهية.

وتقدم رينو لعملائها أيضاً فرصة للتواصل مع مستشاري المبيعات لعقد لقاءات مرئية، والإجابة عن جميع أسئلتهم واستفساراتهم على الفور بطريقة جذابة وتفاعلية. ويمكن للزوار أيضاً حجز تجارب القيادة، ليتم إرسال السيارات المطلوبة إليهم مباشرةً، بعد تعقيمها بالكامل، حرصاً على راحتهم وسلامتهم.

وتأكيدًا على حرصها للاستثمار في الحلول التقنية المتقدمة، تلتزم رينو من العربية للسيارات بتوفير المزيد من الخيارات المريحة والسهلة طوال تجربة شراء السيارة بالكامل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز