فنادق دبي تقدم عروضاً ترويجية لفترة الصيف الباقية

المصدر: دبي - البيان

يقدم عدد من أفضل فنادق دبي للسكان والزوار فرصة الاستمتاع بتخفيضات وعروض ترويجية متميزة على الإقامة مع اقتراب نهاية الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي.

ويمكن للسكان والزوار من العائلات والأصدقاء الاختيار من بين مجموعة رائعة من العروض الفندقية في عدد من أفضل الفنادق في دبي خلال الفترة المتبقية من موسم الصيف.

منتجع المها

ويشكل منتجع وسبا المها، لوكشري كوليكشن ديزرت خياراً مثالياً للضيوف الراغبين بالابتعاد عن صخب المدينة والاستمتاع بجمال وسحر الطبيعة، حيث يقدم الفندق عرضاً استثنائياً للترحيب بالضيوف مجدداً، ليتيح لهم فرصة الاستمتاع بالضيافة الإماراتية وأشهى الأطباق الفاخرة ومجموعة من المرافق من فئة 5 نجوم، بما في ذلك المسابح التي يمكن التحكم في درجة حرارتها، وسط مستويات الخدمة العالية.

ويتضمن عرض الإقامة بمناسبة صيف 2020 والذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس وجبة الفطور والغداء والعشاء، بالإضافة إلى فرصة مشاهدة العديد من الحيوانات البرية التي تجوب المناظر الطبيعية الصحراوية المحيطة بالمنتجع، بما في ذلك حيوانات المها العربية والغزلان.

منتجع أتلانتس

ويقدم فندق ومنتجع أتلانتس النخلة باقة واسعة من العروض التي تناسب العائلات والأزواج أو مجموعات الأصدقاء، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 50 بالمئة على الأنشطة المائية مع عرض أتلانتس أكوافنتشر الرائع الذي يتضمن: الدخول إلى حديقة أكوافنتشر المائية بأسعار تبدأ من 99 درهماً إماراتياً.

والدخول إلى حوض ذا لوست تشامبرز المائي ابتداءً من 40 درهماً إماراتياً، وتجارب الدولفين ابتداءً من 400 درهم إماراتي، وتجارب أسد البحر ابتداءً من 325 درهماً إماراتياً وتجارب الأكواريوم ابتداءً من 196 درهماً إماراتياً. بينما يشمل عرض الأزواج وجبة عشاء من قائمة طعام خاصة في مطعم هاكاسان وفرصة الترقية إلى جناح أندرووتر.

ويشمل عرض ويكند سيزلر إمكانية الدخول اليومية إلى حديقة أكوافنتشر المائية مجاناً، وحوض ذا لوست تشامبرز المائي بأسعار تبدأ من 795 درهماً إماراتياً غير شاملة الرسوم والضرائب، و555 درهماً إماراتياً غير شاملة الرسوم والضرائب مع عرض ويكداي سيفر الذي يشمل الدخول إلى الحجرات المفقودة.

فندق حصن حتا

ويستقبل فندق حصن حتا الزوار الذين يبحثون عن الاسترخاء والابتعاد عن أجواء العمل لبعض الوقت. ويقع الفندق وسط جبال حتا الساحرة، وهو يعد أحد الفنادق المفضلة لسكان دبي وزوارها المنتظمين الذين يسعون للابتعاد عن صخب المدينة.

ويمكن لضيوف الفندق حتى يوم 30 سبتمبر، حجز غرفة مقابل 369 درهماً في الليلة فقط، ويشمل ذلك وجبة إفطار مجانية وفرصة استكشاف الأماكن الرائعة في الهواء الطلق، والمشاركة في أنشطة متميزة مثل الرماية، أو مجرد الاسترخاء بجوار المسبح.

الحبتور جراند

كما يمكن للعائلات حجز عطلة في منتجع الحبتور جراند، أوتوغراف كوليكشن، والاستمتاع بأفضل وأشهر شواطئ دبي. ويقدم الفندق الذي يقع في منطقة مرسى دبي، عرضاً متميزاً للإقامة الفندقية وتناول الطعام، حيث يمكن للضيوف حجز غرفة ابتداءً من 500 درهم لليلة الواحدة واسترداد قيمة الغرفة على شكل قسائم للمأكولات والمشروبات يمكنهم استخدامها في مطاعم أوليفال وأندرياز. يستمر العرض حتى 31 أغسطس.

سيزرز بالاس

ويوفر فندق سيزرز بالاس بلوواترز دبي لضيوفه عطلة ساحرة على بعد دقائق فقط من صخب المدينة. ويقدم الفندق الذي يقع على جزيرة بلوواترز للضيوف خصماً بقيمة 20 بالمئة على أفضل أسعار الغرف المتاحة ووجبة إفطار يومية لشخصين، بالإضافة إلى خصم 20 بالمئة على جميع منافذ المأكولات والمشروبات في الفندق، ودخول مجاني إلى نادي كوف الشاطئي. يتوفر العرض حتى 30 سبتمبر.

شيراتون جميرا بيتش

ويقدم فندق شيراتون جميرا بيتش حتى 30 سبتمبر 100 بالمئة من تكلفة الغرفة للضيوف على شكل قسائم للمأكولات والمشروبات خلال فترة إقامتهم. ويحتضن الفندق الذي يقع على شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس، المطعم الصيني «ذا بيكوك» بالإضافة إلى مطعم «ذا بالم جاردن» ومطعم «تراس». ويتوفر العرض على الإقامة الفندقية التي تشمل المبيت لشخصين.

تاج أبراج بحيرات جميرا

ويقدم فندق تاج أبراج بحيرات جميرا عرضاً رائعاً للعائلات التي تسعى إلى الاستمتاع بعطلة في أحد أفضل وأشهر الأحياء في دبي. وسيحصل الضيوف حتى يوم 31 أغسطس، على ترقية مضمونة للغرف (باستثناء الأجنحة)، بالإضافة إلى تسجيل الوصول المبكر وتسجيل المغادرة المتأخر، وخصم 20 بالمئة على جميع منافذ المأكولات والمشروبات وخدمة غسيل الملابس ووسائل النقل التي يوفرها الفندق.

ويمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً تناول الطعام مجاناً، كما يوفر الفندق إقامة مع إفطار وعشاء مقابل 75 درهماً لليلة الواحدة غير شاملة الرسوم والضرائب، أو إقامة مع إفطار وغداء وعشاء مقابل 125 درهماً غير شاملة الرسوم والضرائب.

جي دبليو ماريوت

ويقدم أطول فندق في العالم جي دبليو ماريوت ماركيز والذي يقع بمنطقة وسط مدينة دبي عرضاً رائعاً بمناسبة الصيف، حيث يمكن للضيوف وحتى يوم 31 أغسطس حجز غرفة مقابل 400 درهم فقط لليلة الواحدة. ويضم الفندق غرفاً أنيقة وإطلالات رائعة و15 مطعماً وردهة حائزة على جوائز، وهو ما يجعله اختياراً رائعاً للضيوف الذين يبحثون عن قضاء عطلة متميزة في نهاية موسم الصيف.

وتعد الدورة الثالثة والعشرون من مفاجآت صيف دبي (9 يوليو وحتى 29 أغسطس 2020)، جزءاً من جدول الفعاليات السنوية لقطاع التجزئة في دبي، والتي تضم مهرجانات رئيسية وعروضاً ترويجية وتجارب حصرية.

ويدعم مفاجآت صيف دبي 2020 الراعي الرئيسي بنك رأس الخيمة الوطني وماستركارد، وتشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين إعمار (دبي مول)، وماجد الفطيم (مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة)، ومجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول)، ونخيل مولز (ابن بطوطة مول، وذي بوينت، ونخيل مول وسوق التنين 2)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو مول)، ومراس (سيتي ووك وبوكس بارك وذا بيتش وذا أوتلت فيليدج والسيف ولا مير)، وطيران الإمارات، والسوق الحرة دبي، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، واينوك، والشركة الوطنية للمواد الغذائية، واتصالات.

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