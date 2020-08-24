غرفة الشارقة تُسدل الستار على «عروض الشارقة للتسوق»

المصدر: الشارقة- البيان

أسدلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة الستار على فعاليات حملتها الترويجية الاستثنائية «عروض الشارقة للتسوق» وسط أجواء احتفالية أقيمت في مركز سيتي سنتر الشارقة، تكللت بتوزيع جوائز وفيرة لعدد كبير من المحظوظين من خلال برنامج «عروض التسوق» الذي نظمه تلفزيون الشارقة الخميس والجمعة الماضيين.

وابتسم الحظ لخمسة فائزين بسيارات BMW-X2 وهم شيخة المسافري، وهنادي العبيدلي ومصبح الشحي، كما فاز محمد العوفي وعبد الله تركي بسيارتين أيضا من نفس النوع من خلال اشتراكهما بتطبيق «مرايا»، فضلاً عن مئات الفائزين بقسائم شرائية بقيمة 5000 درهم وجوائز نقدية بقيمة 2500 درهم إلى جانب ليلتين فندقيتين في عدد من فنادق الإمارة.

وأعلنت الغرفة أن حملة «عروض الشارقة للتسوق» التي نظمتها تحت شعار «ابتسم أنت في الشارقة» على مدار شهر كامل، تكلّلت بنجاح باهر انعكس في نسبة رضا قطاع تجارة التجزئة على مستوى إقبال الجمهور اللافت على مراكز التسوق والأسواق المركزية للاستفادة من الحملات الترويجية والحسومات الكبرى التي استمرت طوال أيام الحملة، حيث بلغ إجمالي العوائد والمبيعات المحققة أكثر من 600 مليون درهم، كما بلغ عدد الفائزين بسيارات الـ BMW-X2 (12) فائزا، في حين بلغ عدد الفائزين بباقي الجوائز أكثر من 250 فائزاً، فضلاً عن الكوبونات الموزعة التي بلغت قيمتها 3 ملايين درهم.

انتعاش الحركة التجارية

وأكد إبراهيم الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة منسق عام العروض، أن تنظيم هذا الحدث استثنائي يعكس حرص الغرفة وسعيها الدؤوب لتعزيز دورها في تنمية وتطوير اقتصاد الشارقة وتمثيل أعضائها وإعطاء قوة دفع مستدامة لقطاع الأعمال في الإمارة، إلى جانب حرصها على إسعاد سكان الشارقة وزوارها كجزء من التزامها بمبادئ المسؤولية الاجتماعية وترجمة لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي ككل، ما أعطى لقطاع التجزئة دفعة إيجابية من خلال نجاح الحملة في تنشيط حركة المبيعات بأرقام كبيرة.

ولفت الجروان إلى أن استطلاعات الغرفة حول مستوى إقبال الجمهور ورضا التجار على «عروض الشارقة للتسوق» في مختلف مناطق الإمارة كانت إيجابية جداً، إذ أسهم الحدث في انتعاش الحركة التجارية بشكل لافت وملموس، حيث شهدت مشاركة نحو 1800 مركز ومحل تجاري، مؤكداً حرص الغرفة على مواصلة مسيرتها في إطلاق المبادرات المبتكرة وتنظيم الفعاليات الجاذبة.

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