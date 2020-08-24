إعلان الفائزين بنهائيات برنامج تسريع التأثير الاجتماعي المدعوم من «إتش إس بي سي»

المصدر: دبي- البيان

اختتم برنامج تسريع التأثير الاجتماعي C3 عبر الإنترنت الذي امتد لفترة 3 أشهر والمدعوم من بنك «إتش اس بي سي»، أعماله باختيار مؤسسة «كليفر بلاي» من البحرين فائزاً بالمركز الأول، بينما حلّت مؤسسة «يلا جيف Yalla Give» من الإمارات في المركز الثاني من بين 23 مؤسسة شاركت في المسابقة النهائية.

وحصلت المؤسسات الثلاث الفائزة بالمراكز الأولى على جائزة نقدية تقديرية من إتش اس بي سي بقيمة إجمالية قدرها 60 ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى الدعم الاستشاري من مؤسسة بين أند كومباني وما يعادل 90 ساعة من الدعم القانوني من شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة. كما قامت شركة أمازون ويب سيرفيسيز بتقديم مخصصات دعم ترويجية كجزء من برنامج AWS Activate، فضلاً عن توفير الدعم التقني لرواد الأعمال والتدريب اللازم لمساعدتهم في تنمية وتوسيع نطاق أعمالهم.

وبفضل الشراكة مع قناة CNN Arabic، حصل البرنامج والحدث النهائي على تغطية إعلامية شاملة بما في ذلك مقابلات مع الفائزين. وتم زيادة قيمة الجوائز لهذا العام لتوفير دعم أفضل وتأكيداً لاستمرار التزام البنك تجاه الشركات الناشئة لدعمها في تجاوز التبعات السلبية لجائحة كوفيد-19 التي أثرت على أعمالها.

واجتذب البرنامج المكثف لهذا العام 645 طلباً من 8 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، مقارنة بـ 87 طلباً من 4 دول في عام 2019. وتساهم جميع الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج في تحقيق أهداف برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشكل كبير، وهي شركات منتجة للدخل، وربحية أو لديها رؤية ومسار واضح لتحقيق الأرباح.

ويعتبر برنامج تسريع التأثير الاجتماعي C3 أول برنامج من نوعه في المنطقة، ويركز على دمج المعايير الرئيسية للاستدامة لتكون جزءاً لا يتجزأ من نماذج أعمال رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الاجتماعية. ويهدف البرنامج إلى زيادة التأثير الاجتماعي لرواد الأعمال إلى أقصى حد، إلى جانب توفير الدعم لهم لتحقيق النمو والازدهار، ومساعدتهم على أن يصبحوا من المؤثرين في هذا المجال.

وقالت ميديا نوشينتيني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبرنامج C3: «هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق مؤسسي الشركات التي تقوم بإحداث تغيير إيجابي: فلقد أظهر لنا المشاركون في المسابقة النهائية لهذا العام أنه لا جائحة أو أي إغلاق للأسواق أو توقف للحركة الاقتصادية يمكن أن يوقف مسيرتهم في إحداث التأثيرات الإيجابية على مجتمعاتهم.

ولقد قدم الفائزون في مسابقة عرض الأفكار لهذا العام لمحة من التنوع والشمولية من حيث اختلاف قطاعات الأعمال وأنواع المهام الاجتماعية واختلاف جنسيات وأجناس المشاركين، وإنه من الملهم جداً أن نرى كيف يسعون جاهدين لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم في تغيير العالم وإحداث التأثير الإيجابي بنفس القدر من الشجاعة والمرونة والالتزام».

وقالت صابرين رحمن، الرئيس الإقليمي لشؤون الاستدامة المؤسسية في بنك HSBC في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: فخورون بأننا تمكنّا من تزويد جميع المشاركين المتأهلين للمسابقة النهائية لبرنامج تسريع التأثير الاجتماعي C3 لهذا العام بالأدوات والمعرفة اللازمة التي يحتاجونها لمساعدتهم في تحقيق النجاح والازدهار في اقتصاد عالمي متنوع.

ونأمل أن يمنحهم البرنامج الفرصة لتوسيع نطاق أعمالهم وزيادة تأثيرهم الإيجابي على مجتمعاتهم. فرواد الأعمال من أصحاب المشاريع الاجتماعية يعتبرون سفراء لإحداث التغيير الإيجابي ومن الأهمية أن يكون مبدأ الاستدامة في صميم نماذج أعمالهم. وسيبدأ استقبال طلبات المشاركة في الدورة الثالثة من البرنامج في وقت قريب.

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