«ترايستار» تُطلق خدمة النقل المبرّد في دول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة ترايستار العالمية المتكاملة لخدمات الطاقة اللوجستية، أن الشركة المساهمة لها في السعودية يونايتد ستارز وقعّت عقداً طويل الأجل مع شركة أوكسجين الشارقة لنقل السوائل المبرّدة بين الإمارات والسعودية. وتُعد شركة أوكسجين الشارقة إحدى أكبر الشركات المُنتجة والمُوّردة للغاز الصناعي في الشرق الأوسط.

وأنشأت ترايستار أخيراً قسم نقل الغاز المُبرّد الذي يوفر تأجير خزانات ايزو المبرّدة وصهاريج النقل، بالإضافة إلى خدمات الاستشارات والهندسة والنقل متعدد الوسائط للغاز المبرّد. وسيفتتح قريبًا مركز متخصص لصيانة وإصلاح الأصول المبرّدة في السعودية.

وقال يوجين ماين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترايستار: الفوز بعقدنا الأخير في ة السعودية يعكس قوة سوق الخدمات اللوجستية المحلي، وذلك بدعم من جهود الحكومات المحلية. وعلى خلفية هذا النمو المستمر والطلب المتزايد، أعلنت الشركة إنشاء قسم نقل الغاز المبرّد التابع لترايستار، والذي سيكمل أعمالنا اللوجستية الحالية لتكرير النفط. وسيترأس باول فينسينت قسم نقل الغاز المبرّد التابع لترايستار، الذي جاء بخبرة كبيرة في مجال صناعة التبريد إلى شركة ترايستار. وأضاف: نتطلع إلى النمو المتسارع وتوسيع حصتنا من السوق في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال عرضنا الجديد لسوق النقل المبرّد.

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