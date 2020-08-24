«أسكوت العالمية» تطلق مبادرات لأصحاب الأعمال ضمن فنادقها

المصدر: دبي- البيان

كشفت «أسكوت المحدودة»، أكبر شركة متخصصة بالشقق الفندقية في العالم والمملوكة بالكامل لشركة «كابيتالاند»، عن إطلاق مبادرة «وورك إن ريزدنس» ضمن باقةٍ من فنادقها حول العالم، حيث استفادت من تصاميم شققها الفندقية، وحوّلتها إلى مساحات عمل مثمرة يمكن حجزها الآن عبر موقع العلامة الإلكتروني.

وتتيح مبادرة «وورك إن ريزدنس» للضيوف وروّاد الأعمال والطلبة الباحثين عن مساحات بديلة لتجارب العمل أو الدراسة من المنزل حجز أجنحة فسيحة ومُخدّمة بالكامل بسهولة، وذلك ضمن أكثر من 60 وجهة مُشاركة فيما يزيد عن 30 مدينة في أكثر من 10 دول حول العالم، من بينها 11 فندقاً تعمل تحت مظلة «أسكوت» في الشرق الأوسط.

وقال كيفن جوه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كابيتالاند» السكنية العالمية، والرئيس التنفيذي لشركة «أسكوت»: عززت نقاط القوة التي تمتلكها أسكوت في مجال الإقامة الفندقية الطويلة من موقفنا المرن تجاه مواجهة التأثيرات السلبية لوباء كوفيد-19. تبرهن إنجازاتنا المتمثلة في توقيع عقود لإدارة 25 وجهة جديدة خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2020 وإطلاق 6 فنادق جديدة تحت مظلة فنادق «لايف» في يوليو على الطلب القوي الذي تلقاه تجاربنا وخدماتنا.

ويمكن الحصول على مجموعة من أبرز عناصر التواصل عن بعد عند الطلب مثل خدمة الاتصال بشبكة إنترنت لاسلكي عالية السرعة وشاشة مراقبة كبيرة وكاميرا ويب لتسجيل المؤتمرات المقامة عبر الفيديو ومكبرات صوت تعمل بتقنية البلوتوث مع ميكروفونات.

ومن أجل تعزيز تجربة الإقامة والعمل، يحصل الضيوف على مصابيح مكتبية وحامل شحن لاسلكي للأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة ومقابس كهربائية ومنافذ شحن USB، فضلاً عن مجموعة من أدوات القرطاسية.

وتتنوع قائمة الخدمات التي يمكن للضيوف اختيارها بين خدمة توصيل الطعام ومستلزمات البقالة وأدوات الطباعة والكونسيرج وتناول الطعام داخل الغرفة بعد حجز خدمات الشيف الخاصة. وأطلقت «أسكوت المحدودة» عرض «الإقامة الطويلة» ضمن فنادقها في الشرق الأوسط بهدف دعم الوافدين والراغبين بالإقامة في شقق مُخدّمة. وأثمر هذا العرض عن نتائج ممتازة.

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