عزيزي: إنجاز 35% من إنشاءات مشروع بيرتون في الفرجان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري إنجاز 35% من مشروعها السكني «بيرتون» في قلب الفرجان بدبي. وتم حتى الآن إنجاز 87% من الهيكل و28% من أعمال الطابوق، بينما تحرز الأعمال الخارجية والبنية التحتية تقدماً بوتيرة سريعة. وتخطط عزيزي لاستكمال هذا المشروع المكون من 245 وحدة، وذلك في منتصف العام المقبل 2021.

وتحرص عزيزي على مواصلة أعمال البناء في جميع مشاريعها على قدم وساق في الوقت الحالي.

وقال محمد راغب، المدير التنفيذي لقسم الهندسة في عزيزي للتطوير العقاري: «يمثل التقدم السريع الذي حققناه مع مشروع بيرتون تأكيداً على التزامنا للوفاء بوعودنا وتسليمه في الوقت المحدد». ويقع المشروع بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخ زايد، وخط مترو «إكسبو 2020 دبي» الجديد، كما يرتبط بسهولة مع كافة المناطق الرئيسية المهمة في دبي، ويمكن من هناك الوصول بسهولة إلى موقع «إكسبو 2020 دبي»، ومطار آل مكتوم الدولي، ليصبح في قلب نقاط الربط العالمية.

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