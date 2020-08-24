مجموعة «التزام» تُطلق «أومنيوس للخدمات العقارية»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «مجموعة التزام لإدارة الأصول» «شركة أومنيوس للخدمات العقارية» بهدف تقديم خدمات إدارة المرافق والعقارات باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، تلبيةً للاحتياجات المتنامية في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتندرج الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تقودها المجموعة لتعزيز حضورها القوي باعتبارها لاعباً رئيساً ورائداً ضمن سوق إدارة الأصول المادية إقليمياً.

وتتميّز الشركة الجديدة، التي ستدير عملياتها التشغيلية عبر مكاتبها في أبوظبي ودبي، بالتركيز على نشر حلولها التكنولوجية المبتكرة لتشغيل الأصول بما يتماشى وأعلى معايير الكفاءة والجودة والاستدامة، فضلاً عن ضمان تجارب مرضية وتلبية احتياجات العملاء الأكثر تطلباً، لا سيّما محبي التكنولوجيا المتقدمة في المنطقة.

وقال كريس روبرتس، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة التزام لإدارة الأصول»: إطلاق «أومنيوس للخدمات العقارية» خطوة متقدمة باتجاه تزويد مالكي الأصول بخدمات شاملة ومتكاملة لإدارة المرافق والعقارات وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات المعترف بها عالمياً.

توفر «شركة أومنيوس للخدمات العقارية» حزمة واسعة من حلول إدارة الأصول الفعالة، والتي تشمل إدارة العقارات، الإدارة المالية، المبيعات والتأجير، إدارة علاقات المستأجرين، إدارة خدمات المرافق، فضلاً عن إدارة الطاقة والحلول التحليلية والإحصائية.

وتلتزم الشركة بالارتقاء بخدمات إدارة الطاقة، من خلال التركيز على تسخير وتوظيف أحدث الأدوات الرقمية والابتكارات التكنولوجية في مراقبة معدلات استهلاك الكهرباء وتحديد الفرص الممكنة لتحقيق وفورات في الطاقة باعتبارها أولوية قصوى، فضلاً عن تطوير وتنفيذ استراتيجيات فاعلة للحد من التأثير البيئي والبصمة الكربونية للأصول مع تقليل التكاليف التشغيلية. ويأتي هذا النهج السبّاق تماشياً مع المبادرات الحكومية في الشرق الأوسط لخفض البصمة الكربونية وترشيد الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

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