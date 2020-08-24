"وصل للعقارات" تؤجر 126 وحدة عقارية خلال 6 ساعات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وصل للعقارات، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، عن تأجير 126 وحدة سكنية خلال 6 ساعات، ضمن عروضها الصيفية السنوية في 20 أغسطس، التي شملت الوحدات السكنية في مشاريعها المنتشرة في دبي.

وتبرز هذه الخطوة الاستراتيجية القوية التي تنتهجها الشركة وخططها المدروسة، وتسهم في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة ومتفوقة في السوق الذي يشهد منافسة عالية.

وكانت وصل قد أعلنت للمرة الأولى في سوق دبي العقاري عن اعتماد خدمة التأجير العقاري الإلكتروني، حيث تتيح لعملائها المحتملين حجز الوحدات المرغوبة بعد تعبئة كل التفاصيل الشخصية المطلوبة، إضافة إلى الدفع وإصدار عقود الإيجار في غضون دقائق معدودة.

ولضمان الشفافية، استحدثت الشركة قناة مبتكرة للمستأجرين المحتملين لمساعدتهم على مشاهدة عملية التأجير والأداء، مباشرة عبر صفحتها على تطبيق "إنستغرام"، لتسجل بذلك سبقاً في هذا المجال على مستوى السوق العقاري في المنطقة.

وكانت وصل قد طرحت 500 وحدة سكنية للتأجير خلال الحملة، وتمكنت خلال ساعات من تأجير 126 وحدة.

ونظراً إلى الطلب المتزايد، قررت تمديد العرض أسبوعاً إضافياً لغاية يوم الخميس الموافق 27 أغسطس، حيث تتوقع تأجير أكثر من 200 وحدة إضافية.

ويمكن للمستأجرين الحاليين أيضاً الاستفادة من هذه العروض بالانتقال إلى وحدات جديدة، واختيار المساحات المرغوبة والمواقع المناسبة لهم.

وعند بدء عروضها الصيفية، قدمت وصل خصماً على قيمة الإيجار يتراوح بين 5% إلى 10% حسب الموقع ونوع وحجم الوحدة، إضافة إلى إمكانية الدفع المرن على 12 شيكاً.

وبفضل تنوع محفظتها التي تضم أكتر من 50 ألف وحدة سكنية وتجارية، وانتشارها الواسع في مختلف أنحاء الإمارة، إضافة إلى أسعارها وخدماتها المميزة، فقد وصلت نسبة الإشغال حالياً إلى 85%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز