«الثريا» و«آي إي سي تيليكوم» تطلقان حلاً لتمكين العمليات الإنسانية الحرجة

المصدر: دبي- البيان

قدمت شركة آي إي سي تيليكوم العالمية المتخصصة في الاتصالات اللاسلكية، بالتعاون مع شركة الثريا، مزود خدمة الأقمار الصناعية المتنقلة، مجموعة «ار دي كي» - وهي مجموعة أدوات التدخل السريع المحمولة والتي تم تصميمها خصيصًا لتزويد فرق الاستجابة الإنسانية بخدمات اتصال موثوقة خلال فترة انتشار كوفيد-19، وكذلك لدعم جهود الإغاثة في حالات الطوارئ والكوارث حتى في المناطق النائية.

وفي ظل وجود أكثر من 126 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية على مستوى العالم، من بينهم 70 مليون نازح تركوا أوطانهم قسرًا، تواصل الحكومات والمجتمع الدولي تأكيدها على أهمية الاستجابة الطبية والإنسانية في الوقت المناسب. وتعمل مجموعة أدوات التدخل السريع المحمولة الجديدة على تمكين العاملين في الخطوط الأمامية من الاستجابة الفورية والفعالة للتخفيف من الآثار الثانوية للجائحة.

وتم تجهيز أدوات التدخل السريع المحمولة بأدوات تمكن من خفض حجم البيانات المتداولة وحماية المستخدمين من الاستعمالات غير المرغوب فيها مما يوفر تجربة مستخدم متميزة تصل إلى +2 ميغابايت في الثانية، ويسمح بالاستفادة الكاملة من تقنية الرقمنة في مجالات مثل عقد مؤتمرات الفيديو، الصيانة والاستشارات الطبية عن بُعد، وتحقيق المزيد من الاتصالات بكل سهولة ويسر أثناء القيام بالمهام الإنسانية الهامة.

وتُساعد مجموعة التدخل السريع المتنقلة على رفع الروح المعنوية للعاملين في الخطوط الأمامية من خلال تمكين وصولهم إلى الإنترنت عبر شبكة خاصة بهم، كما يحافظ على أمن معلومات ملفات الشركات المصنفة عن طريق الحفاظ على انفصال روابط شبكة الشركة الخاصة عن شبكات الموظفين. ويسمح نظام البوابة الواحدة الخاص بشركة آي إي سي تيليكوم بالإدارة الفعالة لأرصدة القسائم للوصول إلى الإنترنت، كما تمكّن أداة تمكين خدمة الواي فاي المدمجة العاملين في الخطوط الأمامية من الاتصال بالشبكة باستخدام أجهزتهم الخاصة.

وتتميز هذه المجموعة بأنها خفيفة الوزن ومحمولة ببطاريات قابلة للفك والإزالة، وبالتالي يتم السماح بها على متن رحلات الطيران التجارية. كما يتم تعبئتها في حقيبة متينة بشكل استثنائي وملائم مما يمكّن المجموعة من مقاومة ظروف السفر القاسية ويمكن تركيبها في أي وقت من الأوقات، مما يضمن تغطية فورية ودعمًا للخدمات الإنسانية الشاملة. وتقدم شركة آي إي سي تيليكوم، بالشراكة مع شركة الثريا، طيفًا واسعًا من الحلول لدعم الجهود الإنسانية وجهود الإغاثة في حالات الكوارث. وفي ضوء التأثيرات المترتبة على انتشار كوفيد-19، أصبحت سهولة الاتصال أمرًا أكثر أهمية عن ذي قبل.

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