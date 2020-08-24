صندوق النقد العربي يطلق نسخة محدثة من قاموس مصطلحات الرقابة المصرفية

المصدر: أبوظبي- البيان

أصدر صندوق النقد العربي نسخة محدثة من «قاموس مصطلحات الرقابة المصرفية» بالتعاون مع اللجنة العربية للرقابة المصرفية، يحتوي القاموس على (381) مصطلحاً باللغات الثلاث (العربية، الإنجليزية، الفرنسية) يتناول مفاهيم الرقابة المصرفية.

وأشار الدكتور عبدالرحمن الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى أن إصدار «قاموس مصطلحات الرقابة المصرفية»، يأتي للتأكيد على الاهتمام الكبير الذي يوليه الصندوق والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتعزيز الثقافة المالية والمصرفية.

كما أكد معاليه على الاهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بأعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس المحافظين، والدور البارز الذي تقوم به كمنصة للحوار ونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية. ويمكن الإطلاع على نسخة من القاموس، عبر الرابط التالي:

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