الإمارات العالمية للألمنيوم تفوز للمرة الثانية بجائزة أفضل مورّد للعام

المصدر: وام

فازت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم للمرة الثانية على التوالي بجائزة "أفضل مورد عالمي للعام" من شركة "ماكسيون ويلز" الرائدة عالمياً في صناعة عجلات الألمنيوم والفولاذ لسيارات الركاب والسيارات التجارية والمركبات المتخصصة في العالم.

وتزود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم "ماكسيون ويلز" بالألمنيوم منذ عام 1995، حيث تنتج سنوياً أكثر من 55 مليون عجلة تستخدمها جميع شركات السيارات الكبرى في العالم تقريباً.

وحازت الشركة هذه الجائزة تقديراً من شركة "ماكسيون ويلز" لالتزامها بشراكة قوية طويلة الأمد وتقديم أعلى مستويات الخدمة والموثوقية، بما في ذلك توصيل معدن الألمنيوم العالي الجودة الذي تحتاج إليه شركة "ماكسيون ويلز" من أجل عملية التصنيع.

وتعد الإمارات العالمية للألمنيوم من الشركات الرائدة عالمياً في إنتاج سبائك الألمنيوم خارج الصين، ويستخدم الألمنيوم بشكل رئيس لصب أجزاء السيارات، بما في ذلك العجلات باعتباره أقوى وأخف من الفولاذ، ما يحسّن كفاءة استهلاك الوقود مع الحفاظ على السلامة والأمان.

وقال جورجيو مارياني، نائب رئيس سلسلة التوريد العالمية في شركة ماكسيون ويلز، بهذه المناسبة: "تعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم نموذجاً يحتذى بين المورّدين، حيث تتميز بتقديم مستويات استثنائية من الدعم والمرونة والابتكار في تزويدنا بالمعدن الذي نحتاج إليه في الوقت الذي نحتاج إليه، ونثمن عالياً نهج الإمارات العالمية للألمنيوم القائم على الشراكة، لا سيما في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه صناعة السيارات العالمية كالتي يشهدها العالم في عام 2020، وحازت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم جائزة مورد الألمنيوم العالمي للعام بكل جدارة".

وبدوره، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "نحن فخورون بحصولنا على الجائزة للمرة الثانية والتي تعكس تقدير ماكسيون لجهودنا في تزويدهم بالألمنيوم عالي الجودة، ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة التي استمرت عقوداً، وسنواصل العمل بجد لنبقى محل ثقة شركة ماكسيون باعتبارنا مورّداً عالمياً للألمنيوم عالي الجودة".

جدير بالذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم هي إحدى الشركات الأساسية القليلة المعتمدة من قبل نظام إدارة الجودة لسلسلة توريد السيارات ISO/TS16949 لإنتاج الألمنيوم. وتعمل الشركة على مشاريع مبتكرة مع العملاء والأكاديميين لتطوير سبائك جديدة تلبي متطلبات صناعة السيارات. كما يقدم الخبراء الفنيون في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم المشورة للعملاء بناءً على طلبهم حول السبائك الأفضل والأكثر كفاءة من حيث التكلفة لتلبية متطلباتهم الميكانيكية.

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