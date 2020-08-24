«نايت فرانك»: واجهة دبي البحرية الأبرز عالمياً

المصدر: (دبي- سيد صالح)

ذكرت شركة «نايت فرانك» البريطانية أن واجهة دبي البحرية تعد ضمن الأبرز على مستوى العالم.

وأكدت الشركة في تقرير عن أهم العقارات المطلة على واجهات مائية على مستوى العالم، تحت عنوان «إطلالات الواجهات المائية- 2020» أن دبي حافظت هذا العام، كما هو الحال في الأعوام السابقة، على وجودها بين أبرز مدن العالم، التي تضم عقارات فاخرة تطل على واجهات مائية.

وأوضح التقرير أن الفلل والشقق السكنية الفاخرة المطلة على الخليج العربي في مناطق راقية مثل «مرسى دبي» أو «قرية جميرا» في دبي بمساحاتها الشاسعة وتصاميمها المبهرة، فضلاً عن الفلل المشيدة على «جزيرة النخلة» الاصطناعية تُصنف ضمن أرقى العقارات المطلة على واجهات بحرية في العالم، وأكثرها جاذبية للمشترين والمستثمرين، شأنها شأن العقارات الفاخرة المطلة على «نهر هدسون» في حي «تشيلسي» بمدينة نيويورك الأمريكية، وأيضاً العقارات المطلة على «نهر شبريه» بالعاصمة الألمانية برلين.

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