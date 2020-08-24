دبي بوابة المستثمرين العالميين للمنطقة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

وصفت انييس لوبيز كروز، مديرة الغرفة التجارية الفرنسية بدبي، الإمارة بأنها عاصمة التسوق الفاخر على مستوى العالم، وبوابة رئيسية أمام المستثمرين العالميين للدخول إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها.

وتطرقت كروز خلال مقابلة مع شبكة إذاعات «فرانس إنفو»، إلى آفاق اقتصاد دبي المستقبلية، والسبل المتاحة أمامها كي تتجاوز التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19».

وأكدت أن دبي قادرة على تخطي هذه التداعيات برغم صعوبتها، وذلك بفضل ما لديها من إمكانيات، ومن أهم هذه الإمكانيات كون دبي تمتلك الاقتصاد الأكثر انفتاحاً على العالم في المنطقة بأكملها، وبما تمتلكه من إمكانيات في قطاعات اقتصادية رئيسية عدة، كالتجارة، الخدمات المالية، العقارات والإنشاءات، والسياحة، فضلاً عن الموارد البشرية الهائلة المتاحة لديها، إذ يسكنها ملايين الأشخاص ينتمون إلى كل جنسيات العالم تقريباً، ويمتلكون مزيجاً ثرياً من الإمكانيات، القدرات، المواهب والتجارب.

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