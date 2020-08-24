600 مليون مبيعات «عروض الشارقة للتسوق»

المصدر: الشارقة - وام

شكّلت حملة «عروض الشارقة للتسوق» التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة تحت شعار «ابتسم أنت في الشارقة» على مدار شهر كامل دفعة إيجابية لقطاع التجزئة في إمارة الشارقة والتي انعكست بشكل كبير على العوائد والمبيعات المحققة تجاوزت 600 مليون درهم.

وشهدت أكبر مراكز التسوق والمحال التجارية المشاركة في الحدث الذي أسدلت الغرفة الستار على فعالياته يوم الجمعة الماضي إقبالاً كبيراً من المتسوقين وزوار الإمارة الباسمة من مختلف إمارات الدولة الذين استفادوا من الحسوم الكبرى التي قدمتها الحملة والتي تراوحت من 75-٢٥%.

وأكد عبدالله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة لوكالة أنباء الإمارات التزام الغرفة تعزيز استدامة الأعمال ومرونتها للتكيف بسرعة مع الظروف التي أوجدتها الأوضاع الراهنة من خلال مواصلة جهودها في تسهيل ممارسات قطاع الأعمال في الإمارة بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة ويعزز من مسيرة الشارقة الاقتصادية، مشيراً إلى أن «عروض الشارقة للتسوق» التي نظمتها الغرفة استثنائياً بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين كانت واحدة من المبادرات المبتكرة التي حرصت الغرفة على إطلاقها بهدف تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة الشارقة وتشجيع وتحفيز الحركة التجارية.

وأشار محمد العوضي مدير عام الغرفة إلى أن العروض أثبتت نجاح مستهدفاتها من خلال ما شهدته مراكز التسوق والمحال من انتعاش لحركة المبيعات، ما ساهم بشكل كبير في تعزيز الحركة التجارية على مستوى الإمارة .

وأفاد عدد من مسؤولي مراكز التسوق في الشارقة بأن العروض كانت بمقام دفعة قوية للحركة التجارية بعد فترة الإغلاق التي استمرت نحو 3 أشهر حيث أسهمت في تنشيط حركة البيع بنسب كبيرة، مؤكدين أن إطلاق هذا الحدث من قبل غرفة الشارقة إلى جانب ما قدمته من مزايا تمثلت في إعفاء مراكز التسوق والمحال التجارية في المنطقة الشرقية والوسطى من رسوم المشاركة وحسم 50% من الرسوم لبقية مناطق الإمارة أسهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة المشاركة في هذا الحدث .

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