1.59 مليار درهم إنفاق «اتصالات» و«دو» على الشبكات رغم «الجائحة»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أظهر رصد تحليلي لــ«البيان الاقتصادي»، نمو إنفاق مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» على الشبكات بنسبة 6.2% خلال النصف الأول من العام الجاري رغم التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا».

وبحسب الرصد، الذي استند إلى البيانات المالية للشركتين وصل إجمالي الإنفاق إلى 1.59 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو، بزيادة 93.45 مليون درهم، مقارنة بنحو 1.5 مليار درهم في الفترة نفسها من 2019.

ووصلت تكاليف الشبكات لشركة «اتصالات» إلى 1.26 مليار درهم في النصف الأول بارتفاع 1.8% مقارنة بنحو 1.24 مليار درهم في الفترة نفسها من 2019، بينما بلغت تكاليف تشغيل وصيانة الشبكة في «دو» نحو 330.69 مليون درهم في النصف الأول بزيادة 27.6% مقابل 259.26 مليون درهم في الفترة المقارنة.

ووصل حجم إنفاق الشركتين على الشبكات في العام الماضي إلى 3.06 مليارات درهم، بتراجع 8.53% أو ما يعادل 285.6 مليون درهم، مقارنة بنحو 3.35 مليارات درهم في 2018.

النفقات

وانخفضت النفقات التشغيلية للشركتين خلال النصف الأول بنسبة 2.2% من 20.02 ملياراً إلى 19.59 مليار درهم، منها 15.48 ملياراً لاتصالات مع استحواذ تكاليف المبيعات المباشرة والاستهلاك وتكاليف الموظفين على النسبة الأكبر من النفقات، ونحو 4.1 مليارات لدو واستحوذت تكاليف الربط والمنتجات والموظفين والاستهلاك وانخفاض قيمة ممتلكات وآلات ومعدات على النسبة الأكبر من نفقات الشركة.

ووصل إجمالي إيرادات الشركتين إلى 31.26 مليار درهم في النصف الأول، منها 25.6 ملياراً لـ«اتصالات» و5.65 مليارات لـ«دو»، وذلك في مقابل نحو 25.86 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

حصة

واستحوذت الإمارات على الحصة الأكبر من إيرادات «اتصالات» في النصف الأول، بواقع 15.57 مليار درهم فيما بلغت الإيرادات من المغرب نحو 3.82 مليارات درهم، و1.97 مليار درهم من مصر و1.45 مليار درهم من باكستان و3.23 مليارات درهم إيرادات أخرى.

وتأتي إيرادات «دو» بشكل رئيس من دولة الإمارات، حيث يتم توزيعها إلى أربعة قطاعات أعمال رئيسة وهي قطاع الهاتف المتحرك، وقطاع الهاتف الثابت وقطاع البيع بالجملة، وقطاع الخدمات الأخرى وتشمل خدمات البث والتجوال الدولي ومشاركة الموقع.

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