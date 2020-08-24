«أڤيڤا» تنظم فعاليتها الافتراضية الثانية

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت شركة «أڤيڤا للبرمجيات الهندسية والصناعية» قائمة المتحدثين خلال فعاليتها الافتراضية الثانية للعملاء ضمن فعاليات «أڤيڤا الرقمية العالمية»، والتي تعقد يومي 25 و26 أغسطس، وتستهدف كل العاملين في القطاع بما فيهم المديرون التنفيذيون ورؤساء الأقسام والمديرون وغيرهم من المهتمين بالحلول التقنية المبتكرة للمرونة التنظيمية للمباني ووضع أسس التحول الرقمي.

وقالت ليزا جونستون، المدير التنفيذي للتسويق لدى «أڤيڤا»: شهدت فعالية «أڤيڤا» الرقمية العالمية في نسختها الأولى في يونيو إقبالاً كبيراً من جانب القادة العالميين وأبرز صانعي القرارات في القطاع الصناعي على الفعاليات الافتراضية، التي نشهدها حالياً. يدرك القادة بشكل متزايد مزايا القدرة على المشاركة من مكاتبهم وتجربة أحدث الابتكارات التقنية التي تقدم لهم مباشرة إلى الجهاز الذي يختارونه.

وأضافت: يساعد اختيار أفضل الحلول التقنية في تمييز المؤسسات المزدهرة عن تلك التي بالكاد يمكنها الصمود في عالمنا الحالي. كما تتيح فعالية «أڤيڤا» الرقمية العالمية فرصة مراجعة واستكشاف عدد من الحلول التقنية المبتكرة – ولهذا السبب يسرنا الترحيب بأكثر من 4,0000 مشارك خلال فعاليتنا لشهر أغسطس.

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