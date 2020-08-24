«ديجيتال دايجنوستيكس» تضيف الإمارات لقائمتها

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت شركة ديجيتال دايجنوستيكس، الشركة العالمية لحلول الرعاية الصحيّة المعزّزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المستقلّ، والمعروفة سابقاً باسم آي دي إكس إضافة الإمارات كسوق ناشئة رئيسية لحلول الرعاية الصحيّة المعزّزة بالذكاء الاصطناعي المستقلّ. ويأتي تغيير اسم العلامة التجارية من آي دي إكس إلى ديجيتال دايجنوستيكس ليعكس مجموعتها الموسّعة من حلول الذكاء الاصطناعي المستقلّ في تخصّصات متعددة.

قال الدكتور مايكل أبراموف، المؤسس والمدير الإداري رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ديجيتال دايجنوستيكس: «يستطيع أطباء العناية الصحية ومزوّدو الخدمات الآخرين على الخطوط الأمامية استخدام نظمنا المستقلّة لإجراء عمليات تشخيص فورية للحالات الخطيرة، وتسريع إحالة المرضى إلى المختصّين، ما يحسّن نتائج المرضى على المدى الطويل.

وبفضل المكانة المتقدمة التي تتميز بها المنطقة من حيث الاعتماد على التقنيات الطبية العالمية، كلنا ثقة بقدرة هذه الحلول البرمجية الحديثة المعزّزة بالذكاء الاصطناعي المستقلّ على احتلال المرتبة الأولى بالنسبة لمسؤولي الرعاية الصحية في مختلف أرجاء الدولة، ومنطقة الخليج على نطاق أوسع».

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