«سراج باور» توسع أنشطتها في المنطقة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت سراج باور، الشركة الإماراتية لحلول الطاقة الشمسية الموزَّعة، توسيع نطاق عملياتها ليتجاوز محفظة أصولها المملوكة والبدء بتقديم خدمات التشغيل والصيانة لكافة أصحاب محطات توليد الطاقة الشمسية في المنطقة.

وبموجب حزمة الخدمات الجديدة هذه، ستتولى الشركة مهمة تشغيل وتنظيف وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية على نحو يُتيح للعملاء وأصحاب محطات توليد الطاقة الشمسية إمكان التركيز على أعمالهم الرئيسة.

قال لوران لونجوي، الرئيس التنفيذي لشركة سراج باور: تمتلك الشركة أكبر محفظة حلول موزعة في قطاع الطاقة الشمسية في المنطقة مع أكثر من 50 ميجاواط من الطاقة قيد التشغيل.

كما يعمل فريقنا المتخصص في مركز الأبحاث والتطوير التابع للشركة على تعزيز خبرتنا في أوقات تشغيل النظام وأدائه، الأمر الذي يلعب دوراً محورياً في تطوير منهجياتنا النموذجية لتنظيف وصيانة الأنظمة.

وخارج نطاق قاعدة عملائنا الحالية، يُتيح إطلاق خدماتنا عالية الطراز للتشغيل والصيانة الفرصة لجميع الشركات الخاصة التي قامت بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الخاصة بها للاستفادة من خدمات شركتنا بسجّلها الحافل والموثق من أنشطة تشغيل وصيانة محطات توليد الطاقة الشمسية. وقامت سراج باور بتطوير نظام إلكتروني لرصد الأعطال والاستجابة لها على نحو فوري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز