«مضياف» يختتم برنامج التدريب الصيفي بمشاركة 70 طالباً مواطناً

المصدر: دبي - البيان

اختتمت إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة ممثلة في برنامج مضياف، برنامج التدريب الصيفي لهذا العام والذي تم تنظيمه بنظام التعلم عن بعد، بسبب الظروف الحالية التي فرضها وباء (كوفيد 19)، وذلك بمشاركة 70 طالباً وطالبة من مختلف إمارات الدولة.

وقالت مريم المعيني مدير توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة: تمكّنا خلال دورة هذا العام لبرنامج التدريب الصيفي، والذي عُقد في ظروف استثنائية بنظام التعلم عن بعد، من تدريب 70 طالباً وطالبة من طلاب المراحل الدراسية الثانوية والجامعية، وقد لمسنا تجاوباً كبيراً من قبل المشاركين الذين أشادوا بكفاءة المحاضرين والمواضيع المختلفة والمعارف العامة عن القطاع السياحي والأنشطة التفاعلية التي شملها البرنامج.

وقالت قصايد عبدالله وهي طالبة أنهت السنة الثانية في تخصص علوم البيئة والاستدامة في الجامعة الأمريكية بالشارقة ومشاركة بالتدريب الصيفي: تميزت تجربتي مع مضياف والتدريب الصيفي عن بعد بالمعلومات التي اكتسبتها حول القطاع السياحي الذي لم يكن لدي أدنى فكرة عن مدى أهميته كقطاع مهم يدعم مجالات مختلفة، وتميزت فترة التدريب بالتنظيم والمستوى الراقي في أسلوب الأساتذة والمحاضرين، والذي فاق كل التوقعات، الأمر الذي سيشجعني على المشاركة مرة أخرى مع فريق مضياف في أي من برامج التدريب عن بعد في المستقبل».

وقال عبدالرحمن الطاهر 17 عاماً وهو طالب سينهي الصف الثاني عشر المسار المتقدم في مدرسة حمدان بن راشد خلال العام الدراسي المقبل 2020 - 2021: حظيت بتجربة التعلم عن بعد خلال العطلة الصفية مع برنامج مضياف، حيث كان برنامجاً مفصلاً شمل جميع المعلومات والمعارف عن القطاع السياحي في دبي، واستفدت منه كثيراً وأصبحت هذه المعلومات جزءاً من حياتي اليومية خصوصاً عندما استقل المترو مع أصدقائي للتوجه لإحدى الوجهات السياحية أجد الكثير من الناس يسألوني عن الوجهات السياحية وعن العادات والتقاليد لدولة الإمارات، وأنا أجيبهم بكل ثقة وأعطي المعلومات الصحيحة والدقيقة بفضل ما تعلمته من برنامج التدريب الصيفي مع مضياف.

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