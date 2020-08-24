«هيئة الأوراق» تتعاون مع «التربية» لتوعية الطلبة بأسواق المال

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في البرنامج الصيفي الطلابي الإثرائي، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، عبر تقديم محاضرات وورش عمل بتقنيات الاتصال عن بعد لعدد كبير من طلبة المدارس «الحلقة الثالثة» الذكور والإناث المرحلة العمرية من 14-17 سنة.

وتناولت المحاضرات وورش العمل المقدمة موضوعات مختلفة، شملت التخطيط المالي الشخصي والادخار، والتكنولوجيا الحديثة واستخداماتها في التمويل، وتأسيس المشاريع الحديثة وريادة الأعمال، ونبذة تعريفية عن الأسواق المالية والتنظيم المالي والهيئة ودورها الرقابي والفرق بين الهيئة والأسواق المالية بالدولة، ومقدمة عن أسواق رأس المال، وكيفية تأسيس الشركات المساهمة والمساهمة فيها.

وتأتي مشاركة الهيئة، ضمن جهود قسم التوعية والشمول المالي بالهيئة في تعزيز الوعي الاستثماري بين مختلف فئات المجتمع، وفي إطار «المشروع الوطني للتوعية الاستثمارية والشمول المالي».

وقدم المادة العلمية والفنية من الهيئة خالد العبيدلي رئيس قسم وسطاء أسواق رأس المال، وأسماء المانع رئيسة قسم تمويل الشركات، وسهى رجب خبيرة أسواق مالية، وعبدالله آل علي مساعد محلل مالي.

وعرض العبيدلي في محاضرته للتخطيط المالي الشخصي والادخار وارتباطهما الوثيق باستقرار الأحوال الشخصية للأفراد والأسر، وأهمية ترسيخ التخطيط المالي والادخار في أذهان الشباب. وعرضت أسماء المانع أنواع الشركات. وأوضحت أهم مزايا الشركة المساهمة العامة

وقدمت سهى رجب محاضرتين دارت أولاهما حول أساسيات الاستثمار في أسواق رأس المال، ومفهوم أسواق رأس المال ودورها في الاقتصاد الوطني والأدوات والمشاركين فيها. وتناولت المحاضرة الثانية موضوع الابتكار في القطاع المالية والتكنولوجيا المالية - شهر الابتكار واستهدفت تعريف الطلبة بمفهوم الابتكار في مجال الصناعة المالية كونها من أهم التطورات، التي تشهدها هذه الصناعة المهمة.

محاور

من المحاور التي تم تناولها تعريف التخطيط المالي الشخصي، من خلال طرح عدد من الأمثلة، وخطوات تنفيذ الخطة المالية، وتوضيح الفرق بين مصطلحي الادخار والاستثمار، وشرح مقدمة عن مفهوم المحافظ الاستثمارية، بما يتناسب مع المرحلة السنية للمشاركين في الفعالية.

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