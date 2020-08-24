جمارك دبي تدعم سلسلة الإمداد عالمياً ومحلياً

المصدر: دبي - البيان

أدت جمارك دبي دوراً رئيساً لدعم سلسلة الإمداد عالمياً ومحلياً، وتمكنت الدائرة من تلبية متطلبات مرحلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة (كوفيد 19) بالكامل مع مواصلة العمل على مدار الساعة دون التأثر بهذه الإجراءات بفضل التقدم الكبير الذي حققته طوال السنوات الماضية في تطوير واستخدام أنظمة وتطبيقات تقنية المعلومات الذكية، فالعمليات الجمركية يتم إنجازها بالكامل من خلال نظام «مرسال 2» الذي طورته الدائرة كمنصة ذكية متكاملة للعمليات والخدمات الجمركية، وحقق النظام نتائج متميزة في تحسين كفاءة العمل من خلال الموافقة التلقائية على نحو 97% من المعاملات الجمركية غير الخطرة في غضون دقيقتين دون أي تدخل بشري، وعلى صعيد عمليات المعاينة والفحص والتفتيش الجمركي استطاع ضباط التفتيش الجمركي إنجاز مهمتهم الحيوية في حماية المجتمع من المخاطر الصحية والأمنية بإخلاص وتفاني في العمل من أجل خدمة الوطن في هذه الظروف الحرجة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

استراتيجية متكاملة

نفذ قطاع التفتيش الجمركي استراتيجية متكاملة للتعامل مع هذه الجائحة، تهدف إلى تحقيق رؤية القيادة بالعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة تحديات الفيروس، حيث وجهت الخطة بالتواصل الدائم مع كافة الجهات المعنية للاطلاع على آخر المستجدات والمشاركة الفاعلة في تنفيذ الخطط والأهداف التي يتم الاتفاق عليها، وتفعيل غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقي التعاميم والملاحظات المحدثة.

كما تم تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية التي من شأنها تحفظ سلامة الكادر الوظيفي من المفتشين في المطارات وكذلك العملاء والمسافرين، ومن تلك الإجراءات الملصقات التحذيرية والتوعوية وعازل بلاستيكي بمواقع تقديم الخدمة وملصقات أرضية لتحديد مناطق الوقوف والمحددة بمترين بين كل مسافر وكذلك إعادة توزيع كراسي انتظار العملاء بما يحقق معايير السلامة.

نمو قوي

قفزت المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 36 % لتصل إلى 5.9 ملايين معاملة مقارنة بـ 4.4 ملايين معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي، وأنجز نحو 99.2% من المعاملات الجمركية عبر القنوات الذكية والإلكترونية بواقع 3.51 ملايين معاملة عبر المنصات الذكية وبحصة 59.2 % من إجمالي عدد المعاملات و2.37 مليون معاملة عبر التطبيقات الإلكترونية وبحصة 40 % فيما بلغ عدد المعاملات عبر القنوات الأخرى 47 ألف معاملة وبنسبة 0.8 % فقط.

سجلت البيانات الجمركية قفزة استثنائية خلال الأشهر الخمسة من العام الجاري بنسبة 42 % لتصل إلى 5 ملايين بيان جمركي مقارنة بـ 3.5 ملايين للفترة ذاتها خلال العام الماضي فيما بلغ النمو في طلبات تسجيل الأعمال نمواً استثنائياً بنسبة 95% إلى 107 آلاف طلب مقارنة بـ 55 ألف طلب للفترة ذاتها من العام الماضي.

متطلبات التحفيز

أنجزت متطلبات مبادرات التحفيز للنشاط الاقتصادي التي اعتمدتها دبي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدعم قطاعات الأعمال والمستثمرين ودعمهم لتخفيف آثار تداعيات «كورونا» وتضمنت المحفزات مبادرة رد ما قيمته 1% من التعرفة الجمركية البالغة 5% والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها في السوق المحلي للدولة والمسجل بيانها الجمركي بوضع الاستيراد خلال الفترة من 15/‏‏03/‏‏2020 ولغاية 30/‏‏06/‏‏2020، كما تقرر إلغاء جميع الضمانات البنكية والنقدية المطلوبة لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50 ألف درهم كما سيتم رد الضمانات الحالية المقدمة من شركات التخليص الجمركي القائمة، بالإضافة إلى إعفاء المراكب التجارية والخشبية التقليدية المسجلة في الدولة من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة ورسوم التحميل في مرفأ دبي وميناء الحمرية، وإلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركي، بالإضافة إلى إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لطلبات تقسيط الرسوم.

كما أطلقت الدائرة وفي خطوة من شأنها المساهمة في تسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستثمرين والتجار، مبادرة نوعية تُعنى بإلغاء الغرامات المترتبة على تأخير تجديد/‏‏ إلغاء بطاقة المخلص الجمركي، وذلك اعتباراً من تاريخ 5/‏‏5/‏‏2020 ولغاية تاريخ 30/‏‏6/‏‏2020.

إدارة المخاطر

قامت إدارة الاستخبارات الجمركية بتسهيل تخليص شحنات الإغاثة للمواد الأساسية المرسلة للدول الشقيقة والصديقة في استجابة لدعمها في التغلب على فيروس «كورونا» خلال الجائحة وتسهيل عمليات التحقق والدقيق على شحنات الموارد الأساسية المتعلقة بالأمن الغذائي بالإضافة إلى تطبيق إدارة المخاطر للحفاظ على عمليات التفتيش اليدوية إلى الحد الأدنى الضروري وتسريع التخليص الجمركي واستهداف شحنات المستلزمات الطبية المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات خلال فترة جائحة «كورونا».

8.5 ملايين دقيقة

كشفت جمارك دبي في أحدث بياناتها عن أن عدد دقائق المحادثات الصوتية والمرئية للموظفين عبر برنامج «تيمز» سجل 8.5 ملايين دقيقة خلال الفترة من 15 مارس إلى 2 يوليو، فيما بلغ عدد دقائق مشاركة الشاشة 2.1 مليون دقيقة وإجمالي عدد الرسائل 1.1 مليون رسالة نصية ومجموع الاتصالات الفردية والجماعية سجل 298 ألف اتصال.

وخلال مرحلة العمل عن بعد وفرت جمارك دبي بيئة عمل تعزز من إنتاجية الموظفين وتحوي جميع الأدوات اللازمة التي يحتاجون لها عبر منظومة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية المتنوعة مثل برنامج سطح المكتب الافتراضي «الحاسب الافتراضي» وهي تقنية تقوم على إعطاء المستخدم سطح مكتب افتراضي يقوم على استضافة تطبيقات الحاسب الآلي.

بيئة عمل صحية

أطلقت الدائرة أيضاً عدداً من المبادرات النوعية لدعم البيئة الصحية في العمل، ومنها توفير 200 جهاز لتعقيم أجهزة الهواتف المحمولة، لكافة الإدارات والأقسام والمراكز الجمركية التابعة لها، وذلك بهدف سلامة وحماية الموظفين من خطر انتقال الفيروسات، و21 محطة أمان لقياس درجة الحرارة ومتابعة الحالة الصحية للموظف خلال عمله، ووضعت الدائرة خطة لتشجيع الموظفين وبث الروح الإيجابية لمساهمتهم في استمرارية العمل للدائرة ولحكومة دبي.

المراكز البحرية والشحن الجوي

عززت جمارك دبي جاهزية مركز جمارك جبل علي والمراكز الجمركية البحرية لدعم قدرتها على تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات الجمركية عن بُعد في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة لمواجهة التفشي العالمي لوباء «كورونا»، كما عززت جاهزية مراكز الشحن الجوي لدعم قدرتها على تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات الجمركية عن بُعد في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة لمواجهة التفشي العالمي لوباء «كورونا»، حيث مكنت المتعاملين الحصول على كافة الخدمات من خلال قنوات الخدمات الذكية لجمارك دبي ما يمكنهم من إنجاز التخليص الجمركي لبضائعهم وشحناتهم التجارية دون الحاجة إلى زيارة مراكز خدمة العملاء التابعة لإدارة مراكز الشحن الجوي.

مركز الابتكار

بادر مركز الابتكار في جمارك دبي إلى تنظيم سلسلة من جلسات العصف الذهني مع فرق العمل والإدارات والمراكز الجمركية في الدائرة لتطوير الأفكار المبتكرة الجديدة واقتراح أكبر عدد من الحلول العملية المجدية الكفيلة بمواجهة تحديات أزمة جائحة «كورونا»، وقام أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي بتكريم 146 موظفاً من مختلف القطاعات والمراكز الجمركية طوروا أفكاراً وابتكارات جديدة للتطوير خلال فترة المواجهة المستمرة للجائحة، حيث أكد خلال التكريم الذي تم بواسطة الاتصال الإلكتروني أن الدائرة تواجه تحديات جائحة «كورونا».

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