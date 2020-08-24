نوران البناي «باريستا» إماراتية تقدم نموذجاً لريادة الأعمال

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

برزت خلال فترة انتشار جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» العديد من القصص الملهمة التي تقدم نموذجاً يحتذى به لرواد ورائدات الأعمال حول العالم.

وفي إضاءة على بعض هذه القصص في العالم العربي وتحديداً منطقة الخليج، نشرت صحيفة «آسيا تايمز» الصادرة من هونغ كونغ قصة شابة إماراتية طموحة رائدة في مجال إعداد القهوة وتحضيرها، إنها الإماراتية نوران البناي، الباريستا (معدة القهوة) الأولى من نوعها في مجال تندر فيه الوجوه الإماراتية ألا وهو خدمة عشاق القهوة.

ربما كان تحدي إقناع المجتمع بحب وشغف البناي للبن لم يكن الوحيد، فقد ألقت جائحة «كوفيد 19» بتداعياتها وضغوطها الهائلة على العالم بأسره، وكان الضغط الأكبر والـتأثير الاقتصادي البالغ على مشاريع رواد الأعمال سواء حول العالم أو داخل الدولة، ومن بينها مشروع البناي للقهوة «كوفي آركيتيكتشر».

تجاوز الأزمة

مقهى البناي الذي يتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً له، والذي تم افتتاحه منذ عام 2018، نجح في تجاوز أزمة وباء كورونا عبر خفض التكاليف وتخصيص أرباح العام الماضي لدفع رواتب العاملين.

وسبق لرائدة الأعمال والباريستا الإماراتية تخطي بالفعل عقبات كبيرة سابقة عبر إقناع أفراد عائلتها بمسارها الجديد، فقد كان عمل المرأة الإماراتية في مجال خدمة العملاء أمراً جديداً ولكنها تقول لصحيفة «آسيا تايمز»: «تقديم القهوة للناس يجعلني سعيدة فذلك شغفي». كان هناك الكثير من الحجج! ولكنني كنت صبورة لتغيير رأيهم وتحقيق حلمي.

ولكن كما تؤكد الصحيفة الناطقة بالإنجليزية، هنالك نماذج أخرى مثل نوران البناي حيث أسست أعداد متزايدة من النساء الخليجيات أعمالهن خلال السنوات الأخيرة حيث تواصل ريادة الأعمال اكتساب زخم أكبر.

مكانة مستحقة

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن أزمة «كوفيد 19» هي مناسبة للاعتراف بالمكانة التي تستحقها المرأة في الاقتصادات الخليجية، كما أن الأزمة قدمت إلى جانب تحدياتها فرصاً لمشاريع أخرى كانت أقل فاعلية، إذ تحولت القيود الناجمة عن الوباء لفرصة فريدة لنماذج الأعمال التي اعتمدت على الإنترنت، كالورش وجوانب الأعمال التي تتمحور حول العمل افتراضياً.

وبالعودة لنموذج ريادة الأعمال الذي تقدمه نوران البناي، تقول: عندما ألتقي وأتحدث مع شابات إماراتيات يقصدن المقهى فإني ألمح الكثير من الأحلام في عيونهن، ولطالما يسألنني: كيف اكتشفت شغفي؟. ورداً على السؤال، تدعو الباريستا الإماراتية رائدات الأعمال إلى التركيز على الأفكار المبتكرة في مجال الأعمال بدلاً من نسخ مفاهيم قائمة.

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