«عين دبي».. تركيب أول كبسولة

المصدر: دبي - البيان

أكد متحدث باسم مشروع «عين دبي» أنه بدأت مرحلة مهمة من مراحل إنشاء «عين دبي»، فقد تم تركيب أولى كبسولات الـ 48 على هذه العجلة الترفيهية المذهلة بنجاح، أما باقي الكبسولات الـ 47 فمن المقرر تركيبها خلال الفترة المقبلة.

وعند اكتمالها، ستكون عين دبي أطول عجلة ترفيهية في العالم، حيث سيصل ارتفاعها إلى ما يزيد على 250 متراً على جزيرة بلوواترز، ما يجعلها الأعلى من نوعها في العالم. كما ستوفّر إطلالة رائعة على أفق دبي نظراً لموقعها الاستراتيجي على الواجهة البحرية لمنطقة «جي بي آر».

وأعلن سابقاً أنه يتم لأول مرة استخدام تقنية الطائرات الحربية في تركيب الكبسولات.

وكانت «هيونداي للهندسة والإنشاءات» منحت عقداً من الباطن لشركة «بوما» الفرنسية لتصميم وشراء وتشييد وتركيب 48 كبسولة عالية التقنية للعجلة الترفيهية الأعلى في العالم «عين دبي» المقامة في جزيرة بلوواترز، وستزود الكبسولات بزجاج مزدوج عالي الجودة، يحمي الركّاب من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، وهو مصنّع بتقنية قمرات الطائرات الحربية نفسها، ما يمنح الركاب إضاءة مثالية ورؤية واضحة.

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