«سياحة عجمان» تستقطب الزوار بعروض حية للطيور الناطقة

المصدر: (عجمان- البيان)

استضافت دائرة التنمية السياحية في عجمان عرضاً حياً للطيور الناطقة في محمية الزوراء الطبيعية، بالتعاون مع فريق الإمارات للطيور الناطقة للتوعية بهذه الهواية، التي تشهد اهتماماً متزايداً من الشباب الإماراتي، وبلغ عدد المشاركين في عرض الطيران الحر، الذي استغرق 45 دقيقة 11 هاوياً من فريق الإمارات للطيور الناطقة، وبلغ عدد الطيور المشاركة 18 ببغاء من فئة المكاو.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: "تحرص الدائرة على دعم الشباب الإماراتي والتعريف بالأنشطة الشائقة التي تسهم في جذب الزوار من مختلف الجنسيات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز