«الواحة» تستثمر 184 مليون درهم في منصة «دسبيغار» للسفر والسياحة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الواحة كابيتال الشركة الاستثمارية المدرجة في سوق أبوظبي المالي، عن استثمار بقيمة 184 مليون درهم (50 مليون دولار أمريكي) في شركة «دسبيغار.كوم» (Despegar.com) المنصة الرقمية المتخصصة بخدمات السفر والسياحة والمدرجة في بورصة نيويورك، وسيدعم هذا الاستثمار الجديد استراتيجية الواحة كابيتال الرامية إلى تنمية وتنويع محفظتها الاستثمارية.

وبحسب الاتفاقية، فقد دخلت الواحة كابيتال في اكتتاب خاص مع شركة «دسبيغار»، والذي تستثمر من خلاله في أسهم بقيمة 184 مليون درهم (50 مليون دولار).

وقال عمرو المنهالي، الرئيس التنفيذي لشركة الواحة كابيتال: «تتَّبِع الواحة كابيتال استراتيجية تحوّل جذرية تهدف إلى تحقيق نمو متجدد في السنوات المقبلة، وقد أثبتت هذه الاستراتيجية نجاحها في النتائج المالية للنصف الأول من العام، والتي تم الإعلان عنها أخيراً.

ونحن على ثقة من أن استثمارنا الحالي في «دسبيغار» سيوفر لنا قاعدة راسخة ستقدم عوائد مستقبلية مجزية لمساهمينا، فيما نتجاوز تأثير جائحة كورونا ونتطلع إلى المستقبل».

وأضاف قائلاً: «نحن نتطلع قدماً لاستثمارنا في «دسبيغار»، وهي شركة تقنية رائدة تركز على قطاع خدمات السفر والسياحة وتتمتع بمنصة تعتبر الأفضل من حيث فئتها وعلامتها التجارية الراسخة، وفريق إدارتها عالي المستوى».

وسيؤدي الاستثمار في«دسبيغار»، المدرجة في بورصة نيويورك، إلى تنويع محفظة شركة الواحة كابيتال الاستثمارية والعمل في قطاع مختلف ومنطقة جغرافية جديدة.

وتعدّ «دسبيغار» منصة رقمية متميزة توفر خدمات السفر والسياحة عبر الإنترنت في أمريكا اللاتينية، وواحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة في المنطقة، وتقدم لشركائها ومورّديها منصة تقنية شاملة ومبتكرة لإدارة توزيع منتجاتهم. كذلك توفر الشركة مجموعة فريدة من المنتجات المتنوّعة وخيارات الدفع المرنة، مما يجعلها المنصة المفضلة لدى المستخدمين، حيث تتمتع بأكبر حصة في السوق في المنطقة.

ويؤكد هذا الاستثمار على نجاح استراتيجية الواحة كابيتال، والتي تسعى من خلالها إلى الاستثمار في الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو قوية ورائدة في قطاعاتها.

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