دبي الخيار المثالي لتأسيس الشركات وإطلاق الأعمال

المصدر: دبي - البيان

أكد تصوّر الحق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كيكلاب للتراخيص ومساحات العمل، أن ميزات دبي عديدة فهي الخيار المثالي لتأسيس شركة جديدة بسبب بيئة الأعمال والتسهيلات والإجراءات الحكومية المبسطة، وهي مركز اللوجستيات والنقل والصيرفة في المنطقة حيث تمكن الشركات أن تتوسّع شرقاً أو غرباً في آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وقال إن دبي توفر خيارات ممتازة أمام المستثمر من المناطق الحرة وحاضنات رواد الأعمال ومساحات العمل المشتركة ومصادر التمويل وأننا نظرنا إلى كل عنصر من هذه العناصر ووجدناه في دبي حيث صممنا نموذج عملنا بناء على ذلك مع مراعاة احتياجات الشركات في مرحلة الإطلاق وتطلعاتها المستقبلية لنربط بين هاتين المرحلتين.

خفض التكاليف

وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة المملوكة من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة التابعة لحكومة دبي أن المؤسسة بحثت الأسعار والتكاليف واستثمرت في سبل مبتكرة لتقليل التكلفة وتسريع الإجراء وتبسيطه حيث أثمر نموذج عملنا وتطويرنا المستمر عن استقطاب رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بل وحتى الشركات العالمية التي تبحث عن موطئ قدم لها في دبي. و

لفت تصوّر الحق، إلى أن اقتصاد الإمارات يتصدّر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سهولة مزاولة الأعمال فيما تترسخ مكانة دبي مركزاً لريادة الأعمال حيث استقطبت الإمارة 35% من إجمالي الشركات الجديدة في المنطقة موضحاً أن دبي تشهد عصراً ذهبياً لريادة الأعمال، وتحيط بنا قصص النجاح الملهمة، وذلك في بيئة تتسم بالتمكين والتشجيع. كل ما يحيط بنا هنا ملهم، بيئة الأعمال، نماذج النجاح، الشعور العام، الشمس المشرقة! أنا شخصياً سعيد بالتواجد هنا والاستفادة من هذه الطاقة الإيجابية وتعزيزها.

الخطوة الأولى

وقال في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»: نسعى في كيكلاب إلى الاستفادة من البيئة والفرص التي توفرها دبي لتبسيط وتسهيل الخطوة الأولى.

نحن ندرك أن رواد الأعمال الجدد قادمون إما من خلفية وظيفية أو أكملوا للتو دراساتهم الجامعية، لذا فريادة الأعمال بالنسبة لمعظمهم مرحلة جديدة بالكامل. لدينا كذلك عملاء قائمون من شركات دولية تسعى إلى التوسع في السوق الإماراتية، وهي سوق جديدة بالنسبة لهم كذلك.

نحن ببساطة نسعى إلى تسهيل الخطوة الأولى من خلال توفير موطئ قدم لهم في دبي – مركز المال والأعمال في المنطقة – وذلك بأسعار معقولة وواضحة ودون تكاليف خفية تربك موازناتهم، وعنوان رسمي في سفينة الملكة إليزابيث الأيقونية في ميناء راشد، أحد أهم موانئ المنطقة. ويستفيد عملاء كيكلاب كذلك من إقامات العمل الصادرة من دبي.

حلول الأعمال

وأوضح التزام «كيكلاب» بتسهيل التواصل والتركيز على توفير حلول الأعمال بأسعار معقولة باعتبارها وجهة متكاملة لترخيص الشركات بأسلوب سلس ومبسط كما نتميز بالمرونة التي تتيح لنا إنتاج حلول تناسب الاحتياجات المتنوعة لعملائنا، كما نقدم للعميل خطة واضحة للخطوات اللازمة والتكاليف بناء على احتياجاتهم.

بنود التكاليف واضحة ولا تشتمل على أي رسوم خفية أو مفاجئة. نحن ندرك أهمية الالتزام بالميزانية بالنسبة للشركات الجديدة لذا نسعى إلى التعامل مع العملاء بشفافية منذ البداية. لدينا فريق من المستشارين ذوي الخبرة في المجال، وهم يخصصون وقتاً معتبراً لكل عميل للإجابة على الأسئلة ومناقشة الحلول وتقديم النصيحة.

خدمات إلكترونية

وأشار إلى أن كيكلاب توفر لعملائها إمكانية تسجيل الرخص التجارية عبر تطبيق واتساب. وكانت كيكلاب أول من يقدم على هذه الخطوة الخلاقة وإتاحة تسجيل الرخص بشكل افتراضي بالكامل كما تقدم للعملاء شرحا مفصلاً خطوةً بخطوة لعملية التسجيل، من خلال استمارات يمكن ملئها باستخدام الهواتف الذكية.

وتفتح معهم قناة حوار للإجابة على الاستفسارات وإرسال عروض الأسعار وتسديد الرسوم، وذلك عبر تطبيق واتساب أو البريد الإلكتروني أو الهاتف. ويلتزم موظفونا بالإجابة على رسائل العملاء خلال زمن لا يتجاوز 24 ساعة.

الشركات الصغيرة

وقال تصوّر الحق إن دبي حققت مكانة إقليمية وعالمية في مجال ريادة الأعمال. تدرك الحكومة هنا أهمية رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل. وقد أطلقت بناء على ذلك مجموعة من المبادرات الخلاقة التي أسهمت في تنمية فرص الأعمال.

نحن نشهد الآن نمواً في ريادة الأعمال ومصادر التمويل، هو النتيجة الطبيعية لتلك المبادرات. ونفخر بالمساهمة في اقتصاد مبني على الابتكار والمعرفة وحافل بفرص النجاح والازدهار.

وأضاف أنه على الرغم من التأثيرات المحققة للجائحة، شهدنا في كيكلاب زيادة ملحوظة في نسب تسجيل الرخص خلال ذروة الجائحة. وذلك يؤشر على وعي رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى الشركات الدولية بأهمية التواجد في دبي والسوق الإماراتية عموماً.

وتابع قائلاً: استثمرنا في دراسة سبل توفير التكاليف وبالتالي خفض الأسعار بشكل يستفيد منه العملاء لذا يسعدنا الإعلان عن باقة جديدة بقيمة 14.500 درهم فقط، ودون أي رسوم خفية، لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس شركاتهم ومباشرة العمل. نثق بأن هذه الباقة ستغير مشهد ريادة الأعمال وتشجع عدداً من المبتكرين على تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس.

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