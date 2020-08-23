«آي إي سي» و«الثريا» تطلقان مجموعة حلول التدخل السريع

المصدر: (دبي - البيان)

قدمت شركة آي إي سي تيليكوم العالمية المتخصصة في الاتصالات اللاسلكية، بالتعاون مع شركة الثريا، مزود خدمة الأقمار الصناعية المتنقلة، مجموعة «ار دي كي» (RDK) - وهي مجموعة أدوات التدخل السريع المحمولة، والتي تم تصميمها خصيصاً لتزويد فرق الاستجابة الإنسانية بخدمات اتصال موثوقة خلال فترة انتشار كوفيد-19، وكذلك لدعم جهود الإغاثة في حالات الطوارئ والكوارث حتى في المناطق النائية.

وفي ظل وجود أكثر من 126 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية على مستوى العالم، من بينهم 70 مليون نازح تركوا أوطانهم قسراً، تواصل الحكومات والمجتمع الدولي تأكيدها على أهمية الاستجابة الطبية والإنسانية في الوقت المناسب.

وفي هذا السياق، تعمل مجموعة أدوات التدخل السريع المحمولة الجديدة على تمكين العاملين في الخطوط الأمامية من الاستجابة الفورية والفعّالة للتخفيف من الآثار الثانوية للجائحة.

وقال نبيل بن سوسيه، المدير العام لشركة آي إي سي الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة: «في ظل الظروف الراهنة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا، ظهرت بشدة الأهمية البالغة للتواصل في الوقت المناسب. وتجدر الإشارة إلى أن تقنيات الأقمار الصناعية لها دور مهم في مراقبة وإدارة الوضع في البيئات الصعبة. واستجابة للظروف الراهنة».

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