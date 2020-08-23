«أكشاك» تطلق منصة إماراتية لدعم المشاريع المنزلية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «أكشاك» أول منصة رقمية إماراتية للتجارة الإلكترونية بهدف جمع وتسويق وبيع منتجات أصحاب التجارة المنزلية والمشاريع الفردية الشخصية ضمن منصة رقمية موحدة والعمل على ترويج منتجاتهم في السوقين المحلي والعالمي.

وقال فهيم الزبيدي المدير التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة«أكشاك» للتجارة الإلكترونية: تعتبر «أكشاك» منصة ذات رؤية مجتمعية تتبنى مفهوم ريادة الأعمال الاجتماعية الرامية إلى استعمال مبادئ ريادة الأعمال للمشاريع الفردية والصغيرة والمتوسطة وتحقيق ربح مادي وقيمة اجتماعية للمجتمع، ومن منطلق التحديات التي تواجه التجارة المنزلية في مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقنا منصة «أكشاك» التي تهدف إلى تعزيز مفاهيم التحول الالكتروني، للتغلب على التحديات التي تواجه التجارة المالية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي».

وحول أهداف المشروع، أكد الزبيدي أن المنصة تهدف إلى توفير تقارير عن القطاع من خلال بيانات دورية وإحصائيات عن قطاع التجارة المنزلية بما يسهم في تقنين وتطوير هذه التجارة، فضلاً عن تعزيز التحول الرقمي في دولة الإمارات تماشياً مع رؤية الإمارات 2021، وتوفير منصة تدعم المواهب المنزلية والحرفيين الموهوبين من خلال إيجاد سوق إلكتروني متكامل لعرض منتجاتهم والترويج لها، وتنظيم سوق البيع في منصات التواصل الاجتماعي عبر منصة موثوق بها تتأكد من هويات المشتركين وتضمن حقوق المستهلكين، وإطلاق المبادرات المشتركة التي تسهم في تطوير القطاع من خلال المعارض المشتركة.

وأضاف الزبيدي: «لدينا اليوم 200 متجر مسجلة بالمنصة توفر 1000 منتج لمختلف المشترين والبائعين داخل دولة الإمارات، حيث نخطط للتوسع خليجياً ومن ثم الانطلاق لسائر الدول العربية لاحقاً، مشيراً إلى أن المنصة تضم قطاعات عديدة منها المأكولات والمشروبات والصحة والجمال والأزياء والفنون والصناعات اليدوية والإكسسوارات، حيث تتيح المنصة خدمات الدفع والتوصيل والتواصل والتقييم».

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