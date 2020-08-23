استطلاع «البيان»: ارتفاع أسعار برامج السياحة الداخلية

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان»، وصفحتها على موقع تويتر، أن الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع ترى أن أسعار برامج السياحة الداخلية خلال الفترة الحالية مرتفعة.

وبحسب نتائج الاستطلاع عبر موقع «البيان الإلكتروني» أفاد 82% من المشاركين في الاستطلاع بأن الأسعار مرتفعة، في حين قال 15% إن الأسعار مقبولة وأجاب 3% بأن الأسعار منخفضة. وأظهرت نتائج الاستطلاع على موقع تويتر أن 69% من المشاركين في الاستطلاع قالو إن الأسعار مرتفعة بينما قال 21% إن الأسعار مقبولة وأجاب 10% من المشاركين بأن الأسعار منخفضة.

ويرى خبراء أن السياحة الداخلية تشكل ركيزة أساسية وداعماً محورياً لقطاع الضيافة خلال الفترة الحالية في ظل المقومات التي تتمتع بها الإمارة وخيارات الترفيه المتعددة التي تتناسب مع جميع شرائح المجتمع من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والعمرية المختلفة.

وقال خبراء إن سبب ارتفاع البرامج السياحية الداخلية يرجع إلى أن الغالبية فضلت قضاء الاجازة في الإمارات على السفر إلى الخارج الأمر الذي ساهم في ارتفاع الطلب على برامج السياحة الداخلية لاسيما في المنتجعات والفنادق الشاطئية التي يتركز عليها النسبة الأكبر من الطلب.

وقال رياض الفيصل الخبير في القطاع السياحي إن أسعار البرامج السياحية والفنادق والمنتجعات في الإمارات بشكل عام أصبحت داعماً للسياحة الداخلية، خاصة أنها أكثر تنافسية مقارنة مع العديد من الوجهات الإقليمية والعالمية عوضاً عن أن مستويات الخدمة المقدمة تتفوق أو توازي نظيرتها في وجهات سياحية عالمية.

وأشار إلى أن الأسعار شهدت بعض الارتفاعات خلال الفترة الحالية لاسيما بالنسبة للفنادق والمنتجعات الشاطئية بسبب تركز طلب العائلات على هذه الفئة خاصة أن كثيراً من العائلات فضلت قضاء اجازة الصيف في الإمارات بدلاً من السفر خارج الدولة.

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