«ميد»: الإمارات تعزز اقتصاد ما بعد «كوفيد 19»

المصدر: (دبي- سيد صالح)

ذكرت «ميد» أن الإمارات تكثف جهودها الرامية إلى سرعة تعافي اقتصادها من التداعيات الحادة الناجمة عن تفشي «كوفيد 19»، في أنحاء العالم خلال الأشهر الأخيرة.

ورصدت المجلة جهود الدولة لعودة اقتصادها إلى حالته الطبيعية في ظل المتغيرات العالمية الجديدة، التي فرضتها الجائحة، ونشرت تقريراً بعنوان «الإمارات تعزز اقتصاد ما بعد الجائحة» موضحة أن الإمارات كانت ضمن أسرع الدول ضمن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استئناف أنشطتها الاقتصادية والتجارية، بعد إغلاق شبه تام لنحو 3 أشهر في إطار الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الجائحة.

وأضافت أن حرص الإمارات على سرعة تعافي اقتصادها من تداعيات الجائحة يتضح جلياً من الخطط، التي تتبناها وزارة الاقتصاد لتحقيق هذا التعافي، وهي خطط قائمة على تحفيز الاتجاه صوب نماذج اقتصادية جديدة وعصرية، تعتمد بالأساس على التقنيات الذكية والعلوم المتقدمة.

وأشارت «ميد» إلى أن الإمارات لم تغفل أيضاً المحركات التقليدية لاقتصادها، ومن أهمها السياحة ضمن خطط التعافي، فعلى سبيل المثال، تخطط الإمارات لاستئناف موسم الرحلات البحرية 20/ 2021، فيما يعد إشارة مهمة لاعتزام الإمارات العودة إلى نشاطها السياحي بقوة.

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