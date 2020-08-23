تراخيص الأعمال تستعيد مستويات ما قبل الجائحة

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

عاودت التراخيص الاقتصادية في الدولة نموها القوي، خلال أغسطس الجاري لما يقارب مستويات ما قبل جائحة «كوفيد19».

وارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارات إلى 2491 رخصة خلال أول 19 يوماً من الشهر الجاري مقارنة مع 1849 رخصة لشهر يوليو بزيادة 642 رخصة، وبنمو 34.7% وبمعدّل 131 رخصة جديدة للأعمال يومياً، حيث عاودت التراخيص الاقتصادية نموها القوي في أغسطس لما يقارب مستويات ما قبل جائحة «كوفيد19».

وسجلت وزارة الاقتصاد نحو 5657 رخصة جديدة بعد إعادة افتتاح الأنشطة الاقتصادية على مستوى الدولة نهاية مايو الماضي.

وارتفع إجمالي الرخص الاقتصادية في الدولة إلى 644 ألفاً و795 رخصة منها 285 ألف رخصة بنسبة 44.2% في دبي و148 ألفاً و211 رخصة في أبوظبي بنسبة 23%.

وبلغ عدد الرخص الجديدة خلال الستة أشهر الماضية نحو 10 آلاف و655 رخصة، ويرتفع العدد إلى 28 ألفاً و441 خلال عام مقارنة بأغسطس 2019 وأغسطس 2020.

وتوزعت الرخص على 10 أنشطة اقتصادية رئيسة، تشكل الأكثر طلباً من أصحاب الرخص. وبرزت خلال شهور الجائحة رخص المتاجرة الإلكترونية بشكل كبير، حيث احتلت الترتيب الثاني بين أعداد الرخص، خلال الأشهر السبعة الماضية بعدد 1791 رخصة، والترتيب الثالث خلال فترة الأشهر الستة الماضية بعدد 1399 رخصة، وبعدد 746 رخصة خلال الشهرين الماضيين، لتحتل الترتيب الثاني، بينما حافظت رخص خدمات إدارة المشاريع على الترتيب الأول خلال الأشهر الستة الماضية بعدد 3446 رخصة.

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