الإمارات ترسّخ مكانتها عالمياً في الأتمتة الصناعية

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

رسّخت دولة الإمارات مكانتها خلال السنوات الماضية لتصبح واحدة من أفضل الأسواق العالمية في «الأتمتة» الصناعية، لاسيما المستشعرات والمحركات الكهربائية ومعدات التحكم الصناعي والروبوتات الصناعية

وأطلقت الحكومة استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية 2030 بهدف تطوير وتوسيع قدراتها الصناعية إلى جانب تعزيز دور التصنيع في التنوع الاقتصادي والابتعاد عن النفط. وقال بر جوهانسون، مدير عام «روبرت بوش الشرق الأوسط» إن الإمارات تبقى المساهم الرئيسي ضمن دول مجلس التعاون في اعتماد «تقنيات الأتمتة» مع توسيع استخدامات إنترنت الأشياء الصناعية، وسلسلة الكتل والواقع المعزز والحوسبة السحابية.

وأضاف جوهانسون لـــ «البيان» أن جائحة «كوفيد 19» سلطت الضوء على قيمة التصنيع والخدمات اللوجستية المتصلة، ودور إنترنت الأشياء في مساعدة شركات التصنيع على حلّ المشكلات بمرونة أكثر من قبل من خلال تتبع استخدام ووضع كل آلة على حدة في الوقت الفعلي وضمان سير عمليات سلسلة التوريد بكل شفافية.

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