الشارقة 3 عالمياً في «الاتصال» في مؤشر مدن المستقبل

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلت الشارقة في المرتبة 3 في قائمة «مدن الاتصال» العالمية ضمن مؤشر «مدن المستقبل من الفئة الثانية 2020-2021»، الأول من نوعه الذي أصدرته أمس مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر (إف دي آي انتلجانس).

وتصدرت قائمة مدن الاتصال العشرة الأولى في المركزين الأول والثاني كل من روتردام ولاهاي في هولندا، في حين جاءت هامبورغ في المركز 4 واوترشت الهولندية في المركز 5.

ولإنشاء قائمة مختصرة لمدن المستقبل من الفئة 2 لعام 2020/2021، قامت مجلة «إف دي آي انتلجانس» التابعة لمؤسسة الفايننشيال تايمز بجمع البيانات مستخدمة أدوات الاستثمار الأجنبي المباشر الإلكترونية و«إف دبي آي بينش مارك» و«إف دي آي ماركتس» بالإضافة إلى مصادر أخرى. وتم جمع البيانات لـ 116 موقعاً، ضمن خمس فئات: الإمكانات الاقتصادية، رأس المال البشري وأسلوب الحياة، فعالية التكلفة، الاتصال، والصداقة الأعمال.

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