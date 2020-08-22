دبليو كابيتال تنظم معرضها العقاري بالتعاون مع «إعمار»

المصدر: دبي - البيان

تنظم شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إحدى شركات الوساطة العقارية في دولة الإمارات، معرضها العقاري الخاص بالتعاون مع شركة «إعمار العقارية»، العالمية في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وذلك بهدف التسويق لمشروعات «إعمار»، وانطلقت فعاليات المعرض اليوم بمقر مكتب مبيعات إعمار في «الخور».

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن هذا المعرض يمثل أحد الفعاليات المهمة التي تنظمها الشركة بشكل دوري، وتضعه على رأس أجندتها العقارية المحلية، حيث بات منصة راقية لتسويق المشروعات العقارية المهمة بما يُتيحه من فرص الوصول إلى شرائح متنوعة من المستثمرين العقاريين.

وأضاف الزرعوني: «تعمل (دبليو كابيتال) على تسويق جميع الفئات العقارية، بدءاً من المشروعات الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمحدود وصولاً إلى المشاريع والمجمعات الفاخرة».

ولدى «دبليو كابيتال» العديد من علاقات التسويق الحصرية مع مجموعة مختارة من المطورين الكبار في دبي وعلى رأسهم إعمار العقارية، الأمر الذي يتيح لها تلبية تطلعات عملائها، وتوفير مجموعة واسعة من الخيارات الاستثمارية بأسعار منافسة للغاية.

وتعتبر إعمار العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي، واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، وتتمتع بحضور قوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا مع رصيد كبير من الأراضي يصل إلى 1.7 مليار قدم مربع في الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

ولدى «إعمار» سجل حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحددة، وسلمت منذ العام 2002 أكثر من 64.700 ألف وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية.

ويعتبر كل من «برج خليفة»، المعلم العمراني العالمي، و«دبي مول»، أكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم، من أهم المشاريع التي قامت «إعمار» بتطويرها حتى اليوم.

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